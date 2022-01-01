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Emel Sayın'dan Beklenmedik Açıklama!

Usta sanatçı Emel Sayın'dan yıllar sonra bomba gibi bir itiraf geldi. Ünlü Yeşilçam güzeli Sayın estetik hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmayı başardı. "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.

  1. Yeşilçam'a damgasını vuran oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurdu. 17 yaşında Ankara'da ilk kez sahneye çıkan ve küçük yaşta kariyerini eline alan Sayın, 1970'li yıllara damgasını vuran filmleriyle hafızalara kazınmıştı.

    Yeşilçam'a damgasını vuran oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurdu. 17 yaşında Ankara'da ilk kez sahneye çıkan ve küçük yaşta kariyerini eline alan Sayın, 1970'li yıllara damgasını vuran filmleriyle hafızalara kazınmıştı.

  2. Sayın katıldığı programda sorulara yanıt verdi. Samimi ve içten haliyle her zaman ki gibi takdir toplayan Sayın "Zirveye çıkmak mı zor, çıktıktan sonra zirvede kalmak mı?" sorusuna "Çıktığım yer zirve ise çıkmak için çok mücadele verdim, çok zordu. Korumak daha da zor" yanıtını verdi.

    Sayın katıldığı programda sorulara yanıt verdi. Samimi ve içten haliyle her zaman ki gibi takdir toplayan Sayın "Zirveye çıkmak mı zor, çıktıktan sonra zirvede kalmak mı?" sorusuna "Çıktığım yer zirve ise çıkmak için çok mücadele verdim, çok zordu. Korumak daha da zor" yanıtını verdi.

  3. Sayın bilinmeyenlerin anlatılacağı bir kitabı çıkacağının da haberini verirken, kitapta anlattıkça o günleri tekrar yaşadığını ifade etti. Sayın "Zaman zaman tatlı anılar, üzüntüler, hüzünler, hayal kırıklıkları, mutluluklar... Hepsinin bir arada olduğu bir yaşam" şeklinde yaptığı açıklama ile kitabı hakkında bilgi verdi.

    Sayın bilinmeyenlerin anlatılacağı bir kitabı çıkacağının da haberini verirken, kitapta anlattıkça o günleri tekrar yaşadığını ifade etti. Sayın "Zaman zaman tatlı anılar, üzüntüler, hüzünler, hayal kırıklıkları, mutluluklar... Hepsinin bir arada olduğu bir yaşam" şeklinde yaptığı açıklama ile kitabı hakkında bilgi verdi.

  4. 76 yaşındaki oyuncu "Sizin oynadığınız filmler dahil eski Türk filmlerinin bıkılmadan tekrarlarının izlenmesinin sebebi nedir?" sorusuna ise "O yıllarda filmlerde sevgi, saygı, fedakarlık, masumiyet, samimiyet vardı" yanıtı ile alkış topladı.

    76 yaşındaki oyuncu "Sizin oynadığınız filmler dahil eski Türk filmlerinin bıkılmadan tekrarlarının izlenmesinin sebebi nedir?" sorusuna ise "O yıllarda filmlerde sevgi, saygı, fedakarlık, masumiyet, samimiyet vardı" yanıtı ile alkış topladı.

  5. Sonrasında estetik açıklaması yapmasını sağlayan soru ise "Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" olurken Sayın verdiği cevapla herkesi şoke etti.

    Sonrasında estetik açıklaması yapmasını sağlayan soru ise "Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" olurken Sayın verdiği cevapla herkesi şoke etti.

  6. Sayın "Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim." ifadesini kullandı.

    Sayın "Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim." ifadesini kullandı.