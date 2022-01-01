Emel Sayın'dan Beklenmedik Açıklama!

Sayın katıldığı programda sorulara yanıt verdi. Samimi ve içten haliyle her zaman ki gibi takdir toplayan Sayın "Zirveye çıkmak mı zor, çıktıktan sonra zirvede kalmak mı?" sorusuna "Çıktığım yer zirve ise çıkmak için çok mücadele verdim, çok zordu. Korumak daha da zor" yanıtını verdi.