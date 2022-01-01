HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?

Ekibin analizine göre;

- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri

- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları

- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar

- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları

- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları

- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar.