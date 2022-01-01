Bu Uygulamaları İndirenler Tehlike Altında
Meta tarafından yapılan açıklama sonrasında Facebook kullanıcıları uyarıldı.
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400'DEN FAZLA KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMA VAR Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 400'den fazla uygulamanın ismi paylaşıldı. Bu uygulamalardan 50 tanesi popüler telefonlar arasında yer alan, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılan App Store'da yer alıyor. Fakat bu 50 uygulamanın mağazadan kaldırıldığı belirtiliyor.
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PROGRAMLAR ÜZERİNDEN GİZLENİYOR Meta, Google Play Store ve Apple App Store?da listelenen uygulamaların arasında fotoğraf düzenleyiciler, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve diğer yardımcı programlar üzerinden gizlendiğini ortaya koydu. Fotoğraf editöri uygulamaları yayınlanan listede çoğunluğu oluşturuyor.
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HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?
Ekibin analizine göre;
- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri
- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları
- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar
- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları
- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları
- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar.
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UYGULAMALAR ŞİFRENİZİ NASIL ELE GEÇİRİYOR?
- Google Play ve Apple Store'da çizilen 'eğlenceli/faydalı bir uygulama' imajı
- Sosyal medya platformlarında içerikle alakasız sponsorlu paylaşımlar yapılıyor.
- Google Play ve Apple Store'de olumsuz kullanıcı yorumlarının önüne geçmek için sahte, olumlu yorumlar yazılıyor.
- Tüm bu tuzakların ardından, uygulamayı indiren kullanıcı 'Facebook ile bağlan' seçeneğine tıkladığında tüm giriş bilgilerini de uygulama sahibiyle paylaşmış oluyor.
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FACEBOOK ŞİFRENİZİ NASIL GÜVENDE TUTARSINIZ? Eğer bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse, aşağıdaki adımları takip edin:
1. Şifrenizi sıfırlayın ve güçlü bir şifre oluşturun.
2. 2 adımlı doğrulama özelliğini açın (2FA).
3. Oturum açma alarmlarını etkinleştirin. Böylece biri hesabınıza girmek istediğinde telefonunuza gelen bildirimle durumu anında fark edebilir, şifrenizi değiştirebilirsiniz.
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İŞTE TEHLİKELİ OLARAK GÖSTERİLEN UYGULAMALARIN LİSTESİ FB Advertising Optimization Business ADS Manager Ads Analytics FB Adverts Optimization FB Analytic
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FB Adverts Community Adverts Ai Optimize Very Business Manager FB Business Support Fb Ads
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Meta Optimizer Business Manager Pages Adverts Manager Meta Adverts Manager Ad Optimization Meta
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FB Pages Manager Business Ads Meta Business Business Suite Manager FB Ads Cost
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Adverts Bussiness Suite Business Ads Clock Ads & Pages Business Suite Business & Ads
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Business Manager Overview Business Suite Ads Page Suite Manager Business Meta Support Pages Manager Suite
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Ads Business Advance Pages Manager Suite Business Suite Optimize Business Manager Suite Business Suite Managers Ads Business Manager
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