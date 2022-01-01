Cumhurbaşkanı Erdoğan Masa Tenisi Oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'da Tokayev ile masa tenisi oynayışı keyifli anlara sahne oldu.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisinde bir kez daha hünerlerini sergiledi.

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