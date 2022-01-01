Cumhurbaşkanı Erdoğan Masa Tenisi Oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile karşılıklı masa tenisi oynadı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.
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Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisinde bir kez daha hünerlerini sergiledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'da Tokayev ile masa tenisi oynayışı keyifli anlara sahne oldu.
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