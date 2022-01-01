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Cumhurbaşkanı Erdoğan Masa Tenisi Oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile karşılıklı masa tenisi oynadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile karşılıklı masa tenisi oynadı.

  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

  3. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisinde bir kez daha hünerlerini sergiledi.

    Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisinde bir kez daha hünerlerini sergiledi.

  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'da Tokayev ile masa tenisi oynayışı keyifli anlara sahne oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'da Tokayev ile masa tenisi oynayışı keyifli anlara sahne oldu.