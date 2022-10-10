İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında Merak Edilenler

Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir. (Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.) ? Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) ? Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır. ? İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. ? Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.