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Engin Günaydın İlk Kez İtiraf Etti!

Yer alacağı projeleri özenli seçen ve bu seçici tavrıyla her yerde rol almayan ünlü oyuncu Engin Günaydın, uzun zamandır da ortalıklarda görünmüyordu. Şimdilerde bir dijital platform için kolları sıvayan Günaydın'ın gündemde olması çarpıcı itirafları da beraberinde getirdi

  1. 2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve Gülse Birsel'in projesi olan "Avrupa Yakası", 2000'li yıllara damgasını vurarak tarihe yazılmış ve oyuncu kadrosuyla da en çok beğenilen dizi halini almıştı. Birsel'in en iyi projeleri arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Günaydın, seneler sonra gelen itirafıyla herkesi şaşırttı.

    2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve Gülse Birsel'in projesi olan "Avrupa Yakası", 2000'li yıllara damgasını vurarak tarihe yazılmış ve oyuncu kadrosuyla da en çok beğenilen dizi halini almıştı. Birsel'in en iyi projeleri arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Günaydın, seneler sonra gelen itirafıyla herkesi şaşırttı.

  2. Oynadığı Burhan Altıntop karakterinden tam 14 yıl sonra itirafta bulunan Günaydın, Altıntop'un karakterini yansıtırken sadece metne bağlı kalmadığını belirtti.

    Oynadığı Burhan Altıntop karakterinden tam 14 yıl sonra itirafta bulunan Günaydın, Altıntop'un karakterini yansıtırken sadece metne bağlı kalmadığını belirtti.

  3. Günaydın "Tabi ki karakter Gülse'nindi ve onun yazdığı bir karakterdi. Ama komedi performanslarında senarist ile oyuncunun beraber çalışması çok önemli... Gülse bu konuda çok açık da birisi, ben de öyleyim ve birbirimizi çok destekledik. Birebir metni oynadım." ifadelerini kullandı.

    Günaydın "Tabi ki karakter Gülse'nindi ve onun yazdığı bir karakterdi. Ama komedi performanslarında senarist ile oyuncunun beraber çalışması çok önemli... Gülse bu konuda çok açık da birisi, ben de öyleyim ve birbirimizi çok destekledik. Birebir metni oynadım." ifadelerini kullandı.

  4. Devamında ise Günaydın "Tavırları vs. hepsi birlikte oluştu. Psikolojiyle alakalı bir konu. Burhan Altıntop'un hala paylaşılıyor olması çok hoşuma gidiyor. Birçok mesaj ve e-mail alıyorum. Psikolojisine çok iyi geldiğini, onunla uyuyup uyandığını söyleyenler var.

    Devamında ise Günaydın "Tavırları vs. hepsi birlikte oluştu. Psikolojiyle alakalı bir konu. Burhan Altıntop'un hala paylaşılıyor olması çok hoşuma gidiyor. Birçok mesaj ve e-mail alıyorum. Psikolojisine çok iyi geldiğini, onunla uyuyup uyandığını söyleyenler var.

  5. Birçok hastalığı yendiğini söyleyenler var. Bu beni çok mutlu ediyor. Zaten karakteri oynarken oldukça mutlu bir dönemimdeydim." açıklamasıyla gündem oldu.

    Birçok hastalığı yendiğini söyleyenler var. Bu beni çok mutlu ediyor. Zaten karakteri oynarken oldukça mutlu bir dönemimdeydim." açıklamasıyla gündem oldu.

  6. Dizinin ilk zamanlarında ise bu karakterin üzerine yapışmasından çok hoşlanmadığını itiraf eden Günaydın, zamanla rolünün bilinmesinden memnun kaldığını belirtti.

    Dizinin ilk zamanlarında ise bu karakterin üzerine yapışmasından çok hoşlanmadığını itiraf eden Günaydın, zamanla rolünün bilinmesinden memnun kaldığını belirtti.

  7. Şimdilerde ise hala izleniliyor olmasının mutluluğu içinde olduğunun da altını çizdi.

    Şimdilerde ise hala izleniliyor olmasının mutluluğu içinde olduğunun da altını çizdi.