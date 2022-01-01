Günaydın "Tabi ki karakter Gülse'nindi ve onun yazdığı bir karakterdi. Ama komedi performanslarında senarist ile oyuncunun beraber çalışması çok önemli... Gülse bu konuda çok açık da birisi, ben de öyleyim ve birbirimizi çok destekledik. Birebir metni oynadım." ifadelerini kullandı.