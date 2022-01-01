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Kızına Servet Değerinde Düğün Hediyesi!

Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Müzisyen Levent Dörter ile dün akşam dünyaevine girdi.

  1. Düğüne katılan İbrahim Tatlıses ise kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e servet değerinde düğün hediyesi taktı.

    Düğüne katılan İbrahim Tatlıses ise kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e servet değerinde düğün hediyesi taktı.

  2. Şarkıcı, evliliğe ilk adımını Mayıs ayında nişanlanarak atmıştı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Şarkıcı Dilan Çıtak ve Levent Dörter çiftinin düğününe birçok ünlü isim akın etti.

    Şarkıcı, evliliğe ilk adımını Mayıs ayında nişanlanarak atmıştı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Şarkıcı Dilan Çıtak ve Levent Dörter çiftinin düğününe birçok ünlü isim akın etti.

  3. SERVET DEĞERİNDE TAKI Dün akşam kızı Dilan Çıtak'ı evlendiren İbrahim Tatlıses kızı için servet değerinde takı taktı.

    SERVET DEĞERİNDE TAKI Dün akşam kızı Dilan Çıtak'ı evlendiren İbrahim Tatlıses kızı için servet değerinde takı taktı.

  4. Kızı için taktığı altın kemerin fiyatı ise 500-600 bin TL civarı olduğu belirtiliyor.

    Kızı için taktığı altın kemerin fiyatı ise 500-600 bin TL civarı olduğu belirtiliyor.

  5. İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'yede altın kemer takmıştı.

    İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'yede altın kemer takmıştı.