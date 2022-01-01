Kızına Servet Değerinde Düğün Hediyesi!
Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Müzisyen Levent Dörter ile dün akşam dünyaevine girdi.
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Düğüne katılan İbrahim Tatlıses ise kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e servet değerinde düğün hediyesi taktı.
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Şarkıcı, evliliğe ilk adımını Mayıs ayında nişanlanarak atmıştı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Şarkıcı Dilan Çıtak ve Levent Dörter çiftinin düğününe birçok ünlü isim akın etti.
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SERVET DEĞERİNDE TAKI Dün akşam kızı Dilan Çıtak'ı evlendiren İbrahim Tatlıses kızı için servet değerinde takı taktı.
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Kızı için taktığı altın kemerin fiyatı ise 500-600 bin TL civarı olduğu belirtiliyor.
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İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'yede altın kemer takmıştı.