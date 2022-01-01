Anne Sütünde Şoke Eden Gerçek! İçerisinde Plastik Bulundu
Anne sütünde ilk kez mikroplastik test yapan uzmanlar, gördükleri gerçekle şoke oldu. Uzmanlar, anne sütünün içerisinde plastik olduğunu açıkladı.
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Anne sütünde ilk kez mikroplastik test yapan uzmanlar, gördükleri gerçekle şoke oldu. Uzmanlar, anne sütünün içerisinde plastik olduğunu açıkladı. Bebekler üzerinde olası risk faktörü olan bu gerçeğin oluşturacağı sağlık sorunları ise uzmanlar dahil herkesi korkuttu.
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İtalya Roma'da doğum yapan 34 sağlıklı kadına ait anne sütün numuneleri incelemeye alındı. Doğumdan bir hafta sonra alınan numuneler mikroplastik teste sokuldu.
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Alınan örneklere uygulanan testte örneklerin %75'inde mikroplastik tespit edildi.
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Anne sütü araştırmasında, ambalajlarda bulunan polietilen, PVC ve polipropilenden oluşan mikroplastikler olduğu görüldü
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Araştırma uzmanları annelerin tükettiği ambalajlı gıdalardan sütüne karışan bu plastik maddenin çocuklara ve anne sağlığına ne derecede zarar verebileceğini, şimdilik kestirilmediğini ifade etti.
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Araştırmacılar bu durumun kaçınılmaz ve her yerde olduğunu açıklarken, gelecekte yapılacak daha geniş çalışmaların belirli risk faktörlerini bunun belirleyebileceğini açıkladı
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Araştırma sorumlusu Notarstefano, bu çalışmada spesifik mikroplastik risk faktörleri edilmemiş olduğunu ifade ederek yine de "Hamile kadınlara plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden, mikroplastik içeren kozmetik ve diş macunlarından ve sentetik kumaşlardan yapılmış giysilerden kaçınmaya daha fazla özen göstermelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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Devamında İtalya araştırmasının sorumlusu olan Notarstefano "Mikroplastiklerin anne sütündeki varlığının kanıtlanması, son derece savunmasız olan bebek nüfusu için endişelerimizi artırıyor. Hamilelik ve emzirme döneminde bu kirleticilere maruz kalmayı azaltmanın yollarını değerlendirmek çok önemli olacaktır. Ancak emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğu vurgulanmalıdır. Bizimki gibi çalışmalar çocukların emzirilmesini azaltmamalı, bunun yerine kirliliği azaltan yasaları teşvik etmeleri için politikacılara baskı yapmak üzere halkın farkındalığını arttırmalıdır" ifadesini kullandı.