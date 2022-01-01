Anne Sütünde Şoke Eden Gerçek! İçerisinde Plastik Bulundu

Devamında İtalya araştırmasının sorumlusu olan Notarstefano "Mikroplastiklerin anne sütündeki varlığının kanıtlanması, son derece savunmasız olan bebek nüfusu için endişelerimizi artırıyor. Hamilelik ve emzirme döneminde bu kirleticilere maruz kalmayı azaltmanın yollarını değerlendirmek çok önemli olacaktır. Ancak emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğu vurgulanmalıdır. Bizimki gibi çalışmalar çocukların emzirilmesini azaltmamalı, bunun yerine kirliliği azaltan yasaları teşvik etmeleri için politikacılara baskı yapmak üzere halkın farkındalığını arttırmalıdır" ifadesini kullandı.