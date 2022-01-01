Alüminyum Folyonun Şaşırtan Yönü! Ağrıyan Yerinize Koyarsanız...
Daha çok mutfaklarda yemeklerin sıcak kalması ya da buzdolabına girdiğinde bozulmaması için kullanılan Alüminyum folyonun bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.
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Daha çok mutfaklarda yemeklerin sıcak kalması ya da buzdolabına girdiğinde bozulmaması için kullanılan Alüminyum folyonun bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Son zamanlarda sağlık alanında da kullanılan alüminyum folyoyla ağrıyan dizlerinize çare bulabilirsiniz. İşte Alüminyum folyonun herkesi şaşırtan kullanım alanları...
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Vücudumuzda sürekli ağrılar meydana gelir. Bu ağrıları geçirmek için çeşitli yöntemlere başvururuz. Peki alüminyum folyonun ağrı kesici görevi olduğunu biliyor muydunuz?
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Eklemlerimiz, boynumuz, sırtımız ya da bacaklarımızda oluşan şişliğe kadar vücudumuzda birçok ağrı hissediyoruz. Ağrıyla etkilenen bölgeyi alüminyum folyo ile iyileştirebilirsiniz.
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AĞRILARI GEÇİRİYOR Vücudunuzun bölümlerinde ağrı hissediyorsanız bu bölgeleri alüminyum folyo ile sarıp sabitleyin.
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En az üç veya dört saat ya da gece boyunca sarılı kalan alüminyum folyo bir süre sonra ağrıları dindirdiğini göreceksiniz.
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YORGUNLUĞU GEÇİRİYOR Bacaklarınızda oluşan ağrıları alüminyum folyo sarmak kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Birkaç tane kestiğiniz alüminyum folyoyu dondurucuya koyun ve ardından bacağınıza sarın.
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İlerleyen dakikalarda yorgunluğunuzun geçtiğini hissedeceksiniz. Bu yöntem kasları gevşetmeye ve stres belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacak. Uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerini de ortadan kaldıracaktır.
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YANIKLARI İYİLEŞTİRMEDE YARDIMCI Oluşa bilecek küçük yanıklarda ilk yardım olarak alüminyum folyo kullanılabilir. Cilt iltihabını azaltmaya ve oluşabilecek yanıkları iyileştirmede yardımcı olacaktır. Peki nasıl uygulanır?
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Alüminyum folyoyu sarmadan önce temizleyip, yanık üzerine merhem sürdükten sonra yarayı gazlı bezle kapatın.