Popstar Yarışmacısı Adını Değişti Tesettüre Girdi
Popstar yarışmasında seslendirdiği parçalarla hafızalarda yer edinen Özlem Osma, yarışmadan ayrıldıktan sonra maneviyata yönelerek kendisine bambaşka bir hayat çizdi.
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Popstar yarışmasında seslendirdiği parçalarla hafızalarda yer edinen Özlem Osma, yarışmadan ayrıldıktan sonra maneviyata yönelerek kendisine bambaşka bir hayat çizdi. Tesettüre giren ve adını Mekselina İslam olarak değiştiren ünlü isim, Psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına katılarak yaşadığı dönüşümü anlattı. "Kendimi İslam'da buldum" diyen İslam'ın sözleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
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2000'li yıllarda ekranlarda fırtına gibi esen Popstar adlı yarışmayla adını duyuran Özlem Osma, şimdilerde değişimiyle gündeme geliyor.
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Maneviyata yönelerek tesettüre giren Osma, adını da Mekselina İslam olarak değiştirmiş ve kendine bambaşka bir hayat seçmişti.
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Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, açık giymediği için eleştirdiği Mekselina İslam, jüri üyeleriyle yaşadığı tartışmayla hafızalarda yer etmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü isim, Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programının bu haftaki konuğu oldu.
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Sık sık sosyal medya hesabından ailesiyle paylaşımlarda bulunan Mekselina İslam, Gökhan Çınar'ın programına kabul edilmek için katıldığını söyleyerek sözlerine başladı.
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"KENDİMİ İSLAM'DA BULDUM" "Bazen kendimi iki dünya arasında sıkışmış gibi hissediyorum. Bir kesim var beni bağrına basıp kucaklayan, bir kesim var linçleyen, bir kesim var her şeyimi çok abartı bulan" diyen Mekselina İslam'ın "Kendimi İslam'da buldum" ifadesi izleyenlerin gözlerini yaşarttı.
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Popstar yarışmasındayken kendisini olduğundan farklı biri gibi göstermeye çalıştıklarına vurgu yapan İslam, yarışmada sürekli dekolteli kıyafetler giymesi konusunda baskıya uğradığını itiraf etti.
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Yaşadığı baskılar sebebiyle elenmek istediğini ifade eden İslam, "Eskiden makyaj yapıyorsun, ayakkabıyı uydurmaya çalışıyorsun. İslam ile rahat ettim. Kadın kimliğinden çıkıp insan oluyorsunuz" şeklinde konuştu.
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Çınar'ın "Canını en çok ne yakıyor?" sorusunu yanıtsız bırakmayan İslam, "Neden bu kadar abartıyorsun? Neden ekranlardasın? Ekrana çıktığımda çok büyük linç yiyorum" dedi.
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Sesinin öğretmeni tarafından keşfedildiğini anlatan İslam, Popstar yarışması sebebiyle çok linç edildiğini itiraf etti.
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"Hep erkek çocuğu isteyen bir ailenin 5. kız çocuğu olarak dünyaya geldim" diyen İslam "Sanki kötü yola düşmüşüm gibi, tehdit dahi edildi ailem. Siz öldüremiyorsanız, biz namusumuzu temizleriz demişler" şeklinde sözlerini noktaladı.
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