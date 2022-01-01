Popstar Yarışmacısı Adını Değişti Tesettüre Girdi

"KENDİMİ İSLAM'DA BULDUM" "Bazen kendimi iki dünya arasında sıkışmış gibi hissediyorum. Bir kesim var beni bağrına basıp kucaklayan, bir kesim var linçleyen, bir kesim var her şeyimi çok abartı bulan" diyen Mekselina İslam'ın "Kendimi İslam'da buldum" ifadesi izleyenlerin gözlerini yaşarttı.