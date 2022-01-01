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Sokak Köpekleri Drone'larla İzleniyor

Tayvan?da sokak köpekleri drone'lar aracılığıyla izlenmeye başlandı.

  1. Tayvan?ın birçok şehrinde sokak köpeklerini takip etmek için drone'lar kullanılmaya başlandı.

    Tayvan?ın birçok şehrinde sokak köpeklerini takip etmek için drone'lar kullanılmaya başlandı.

  2. Tainan?da hayata geçirilen takip sistemi için özel bir ekip de oluşturuldu. Tainan Hayvan Sağlığı Teftiş ve Koruma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, drone'lar sayesinde sokak köpeklerinin en çok gezdiği alanlar belirleniyor ve daha sonra o noktalara personel gönderilip köpekler toplanıyor.

    Tainan?da hayata geçirilen takip sistemi için özel bir ekip de oluşturuldu. Tainan Hayvan Sağlığı Teftiş ve Koruma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, drone'lar sayesinde sokak köpeklerinin en çok gezdiği alanlar belirleniyor ve daha sonra o noktalara personel gönderilip köpekler toplanıyor.

  3. SAHİPLENİLMELERİ İÇİN BARINAKLARA GÖNDERİLİYORLAR Toplanan köpeklere daha sonra özel eğitim veriliyor veya sahiplenilmek üzere barınaklara alınıyor.

    SAHİPLENİLMELERİ İÇİN BARINAKLARA GÖNDERİLİYORLAR Toplanan köpeklere daha sonra özel eğitim veriliyor veya sahiplenilmek üzere barınaklara alınıyor.

  4. TAYVAN'DA YAKLAŞIK 155 BİN SOKAK KÖPEĞİ VAR Tayvan Tarım Konseyi?nin 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre ülkede 155 bin sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor. Bu köpeklerden 19 bini Tainan?da yaşarken, 20 bini Pingtung şehrinde bulunuyor.

    TAYVAN'DA YAKLAŞIK 155 BİN SOKAK KÖPEĞİ VAR Tayvan Tarım Konseyi?nin 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre ülkede 155 bin sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor. Bu köpeklerden 19 bini Tainan?da yaşarken, 20 bini Pingtung şehrinde bulunuyor.