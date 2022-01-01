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Dünyanın En Büyük Dijital Teleskobu Tanıtıldı

Evrenin şimdiye kadarki en geniş açılı görüntülerini yakalayacak olan dünyanın en büyük dijital kamerası, bilim insanları tarafından tanıtıldı.

  1. Dünya'nın en büyük dijital teleskobu, ABD Enerji Bakanlığı tarafından California eyaletindeki Menlo Park'ta tanıtıldı.

    Dünya'nın en büyük dijital teleskobu, ABD Enerji Bakanlığı tarafından California eyaletindeki Menlo Park'ta tanıtıldı.

  2. Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu'nu (LSST) adlı teleskop faaliyete geçtiğinde, Şili'de Cerro Pachon adlı bir dağın tepesindeki Rubin Gözlemevi'nde kullanılacak.

    Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu'nu (LSST) adlı teleskop faaliyete geçtiğinde, Şili'de Cerro Pachon adlı bir dağın tepesindeki Rubin Gözlemevi'nde kullanılacak.

  3. Bununla birlikte teleskop, henüz tam olarak tamamlanmamış olsa da, tüm mekanik bileşenleri artık bir arada bulunuyor.

    Bununla birlikte teleskop, henüz tam olarak tamamlanmamış olsa da, tüm mekanik bileşenleri artık bir arada bulunuyor.

  4. 2 BİN 800 KG AĞIRLIĞINDA SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, teleskobun boyutu ile ilgili ?Yaklaşık 1,65 metre x 3 metre boyutlarında, kabaca küçük bir araba boyutunda ve neredeyse 2 bin 800 kilogram ağırlığında? denildi.

    2 BİN 800 KG AĞIRLIĞINDA SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, teleskobun boyutu ile ilgili ?Yaklaşık 1,65 metre x 3 metre boyutlarında, kabaca küçük bir araba boyutunda ve neredeyse 2 bin 800 kilogram ağırlığında? denildi.

  5. GELECEK YIL KULLANILMAYA BAŞLANACAK Diğer taraftan gelecek yıl kullanılmaya başlandığında, kameradaki görüntüleme sensörleri, çıplak gözle görülebilenlerden 100 milyon kat daha sönük nesneleri tespit edebilecek.

    GELECEK YIL KULLANILMAYA BAŞLANACAK Diğer taraftan gelecek yıl kullanılmaya başlandığında, kameradaki görüntüleme sensörleri, çıplak gözle görülebilenlerden 100 milyon kat daha sönük nesneleri tespit edebilecek.

  6. Bu durum ise Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu?nun (LSST) insanların binlerce kilometre öteden bir mum görmesini sağlayacak bir hassasiyete sahip olması anlamına geliyor.

    Bu durum ise Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu?nun (LSST) insanların binlerce kilometre öteden bir mum görmesini sağlayacak bir hassasiyete sahip olması anlamına geliyor.

  7. EVRENİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNE IŞIK TUTACAK Öte yandan, LSST'yi kullanan Rubin Gözlemevi, tüm zamanların en büyük astronomik filmini oluşturacak ve karanlık madde ve karanlık enerji de dahil olmak üzere evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutacak.

    EVRENİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNE IŞIK TUTACAK Öte yandan, LSST'yi kullanan Rubin Gözlemevi, tüm zamanların en büyük astronomik filmini oluşturacak ve karanlık madde ve karanlık enerji de dahil olmak üzere evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutacak.