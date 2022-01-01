Dünyanın En Büyük Dijital Teleskobu Tanıtıldı

EVRENİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNE IŞIK TUTACAK Öte yandan, LSST'yi kullanan Rubin Gözlemevi, tüm zamanların en büyük astronomik filmini oluşturacak ve karanlık madde ve karanlık enerji de dahil olmak üzere evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutacak.