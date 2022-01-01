Usta oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti!

Demiray Erül kimdir?

İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Dans konusunda yetenekli olan Erül, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de oynadı ve aynı zamanda seslendirme yaptı.