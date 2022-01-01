Cep Telefonundan Otomobili Çalıştırıp Kapatabiliyor

Eğitim hayatının yetenekli olduğu bölümün dışında devam ettiğini ifade eden Okur, "Eğitim hayatım biraz farklı yönde. Üniversitede sağlık bölümüne gidiyorum. Ama kendim ansiklopedi olsun yani internet olsun oradan öğrenerek böyle şeyler yapmaya başladık. Yazılımı da internetten kendim öğrendim hiçbir ders almadan. Elektronik okumayı düşünüyorum ama sınava girince yapamıyorum. Matematik dersim kötü. Diploma sahibi olmasak da eminim ki bir mühendis kapasitesine ulaşacağımı zannediyorum" diye konuştu.