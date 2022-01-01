Brezilyalı Hayranlar Sete Akın Etti!

"BU ZİYARETLERİN YÜZ BİNLERE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Kuruluş Osman'ın çekildiği obalar, konak, saray, çarşı, kaleler ve şehirleri görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Castro, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dizideki obalar, atlar, kaleler, şehirler ve kostümleri çok beğeniyoruz. O dönemdeki insanların yaşam tarzı bize egzotik geliyor.