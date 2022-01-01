Brezilyalı Hayranlar Sete Akın Etti!
Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran fenomen dizi Kuruluş Osman, 4 sezondur hem Türkiye hem de yurt dışında fırtına gibi esmeye devam ediyor.
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Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran fenomen dizi Kuruluş Osman, 4 sezondur hem Türkiye hem de yurt dışında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında büyük beğeni toplayan dizinin 55 kişilik "Portal Ottoman Club" adlı Brezilyalı hayranları önceki gün Kuruluş Osman dizisinin setine ziyaret gerçekleştirdi.
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Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, uzun yıllardır geçmişin tozlu sayfalarına ışık tutmaya devam ediyor.
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Osmanlı'nın mirasını gözler önüne seren başarılı yapım, dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da sık sık ziyaret ettiği dizi seti bu kez Brezilyalı fanlara kapılarını araladı.
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65 ülkede yayınlanan ve 2 milyarlık bir coğrafyada izleyiciye ulaşan Kuruluş Osman, Brezilya'da 55 bin üyeye sahip Portal Ottoman Club adlı fan grubu grubun üyeleri ve yöneticilerinden oluşan 37 kişilik bir kafileyi setinde ağırladı.
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Dizi oyuncuları ve dizinin yapımcısı proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren hayranlar, dizinin çekildiği alanları karış karış gezdi.
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"TÜRKLERİN YAŞAM TARZI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ" Türk tarihine olan hayranlıklarını dile getiren "Portal Ottoman Club" adlı hayran grubunun yöneticisi Susanna Castro "Kuruluş Osman dizisi sayesinde Türklerin yaşam tarzı, inançları, adalet ve merhamet duygularını öne çıkaran yönetim şekillerini öğrendik.
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Özellikle çok farklı kültür ve inançları bir arada barış içinde yaşatmaları bizi çok etkiledi" şeklinde konuştu.
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Mehmet Bozdağ'a kendilerine böylesine başarılı bir dizi izlettikleri için teşekkür eden hayranların mutluluğu gözlerine yansıdı.
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"BU ZİYARETLERİN YÜZ BİNLERE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Kuruluş Osman'ın çekildiği obalar, konak, saray, çarşı, kaleler ve şehirleri görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Castro, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dizideki obalar, atlar, kaleler, şehirler ve kostümleri çok beğeniyoruz. O dönemdeki insanların yaşam tarzı bize egzotik geliyor.
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55 bin üyemiz Kuruluş Osman dizi setini ziyaret etmek istiyor, bu ziyaretler elli binle kalmayarak yüz binlere ulaşacağını düşünüyorum"
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Dizinin hem dekorlarını hem kostümlerini çok beğendiklerini dile getiren grup üyeleri, kısa zaman içerisinde tekrar bu ziyareti gerçekleştirmek istediklerini söylemeyi ihmal etmedi.