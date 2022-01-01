'Çaycı Hüseyin'in Son Hali!
Sevilen oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle sevenlerini şaşırttı.
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Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan Çaycı Hüseyin olarak hayatımıza giren Alpaslan Özmol'un öldüğüne yönelik iddialar sürekli ortaya atılıyor. Sevilen oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle sevenlerini şaşırttı.
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Bir süreden bu yana ekranlarda görünmeyen ve daha sakin bir hayat yaşayan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabından takipçilerine yeni fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Özmol'un bir fotoğrafında sakallarının hayli beyazladığı görüldü.
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DAHA ÖNCEDE SAÇLARINI KAZITMIŞTI Çocuklar Duymasın?da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, imaj değişikliğine gitti. Uzun yıllardır kendisiyle özdeşleşen bıyıklarını kesen Özmol, saçlarını da kazıttı.
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Sosyal medyada hakkında sık sık öldüğü yönündeki haberlere isyan eden Alparslan Özmol?un yeni imajını hayranları şaşkınlıkla karşıladı.
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Alparslan Özmol saçlarını kazıtarak bıyıklarını kesti. Takipçileri "Abi bari alıştıra alıştıra kesseydin. Tilkiden kurtulan horoz gibi olmuşsun" ve "Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş" gibi yorumlarda bulundu.
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İşte Özmol'un son hali:
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