Müge Anlı Milyonları Ağlattı!

Sunumunu Müge Anlı'nın üstlendiği ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde yaşananlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu. 36 yıl önce tren garına bırakılan kızına kavuşmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Perize Allak'ın sessiz feryadı son buldu. Yapılan DNA sonucu kızına kavuşan çaresiz annenin sevinç çığlıkları sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.