Müge Anlı Milyonları Ağlattı!
Sunumunu Müge Anlı'nın üstlendiği ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde yaşananlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
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Sunumunu Müge Anlı'nın üstlendiği ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde yaşananlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu. 36 yıl önce tren garına bırakılan kızına kavuşmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Perize Allak'ın sessiz feryadı son buldu. Yapılan DNA sonucu kızına kavuşan çaresiz annenin sevinç çığlıkları sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.
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Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" hafta içi her gün birbirinden ilginç konu ve konuklarla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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Kayıp, cinayet ve gizemli olayların sır perdesinin aralandığı programın son bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.
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Geçtiğimiz günlerde programa katılan Perize Allak, 36 yıl önce kaybettiği kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
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Kızının yıllar önce kendisinden alındığını ve Batman'daki tren garına bırakıldığını anlatan Perize Hanım'ın hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
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Çaresiz anneyi kızıyla kavuşturmak isteyen Müge Anlı ve ekibi ise hemen harekete geçti.
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Canlı yayında yapılan çağrı sonrası Bahar ve Gülsen isimli iki kadın Perize Hanım'ın kızı olabileceklerinden şüphelendiklerini söyleyerek yayına katıldı.
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Yapılan DNA sonucunu kırmızı kutularda açıklayan Müge Anlı, 36 yıllık hasrete son verecek müjdeli haberi verdi.
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Canlı yayında konuşan Anlı, "Evet, yapılan DNA incelemesinde Perize Allak ile Abdülhamit Akboğa adlı kişilerin Gülsen Damgacıoğlu adlı çocuğun yüzde 99.99 biyolojik ebeveyinleri olduğu ortaya çıkmıştır. 36 yıl sonra kaybettiği bebeğine kavuştu" dedi.
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36 yıl sonra evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Perize Hanım, gözyaşları için sevinç çığlıkları atmaya başladı.
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Kızına sımsıkı sarılarak ağlayan Perize Hanım'ın o anları milyonları da ağlattı.
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Fenalaşan baba Abdülhamit Akboğa ise kızına sarılarak özlemini dindirdi.
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Müge Anlı, Bahar'ın da ailesini bulacaklarına dair söz vermeyi ihmal etmedi.