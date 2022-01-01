Şimdi De Kanser Aşısı!

RNA NE DEMEK? mRNA'nın açılımı mesajcı ribonükleik asit anlanmına geliyor. RNA aşısı veya mRNA (haberci RNA) aşısı, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türü olarak öne çıkıyor. Burada genetik malzemenin nakli (transfeksiyon) söz konusu oluyor. RNA, hücrenin içine girdikten sonra mRNA olarak çalışıyor ve hücreyi yeniden programlayarak, hücrenin normalde patojen (örneğin virüs) veya kanser hücreleri tarafından üretilen yabancı proteini üretmesini sağlıyor.