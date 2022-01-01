50 Dakikalık Yol 5 Dakikaya Düşecek
Assos ve Troya tünelleri açıldı
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Beştepe'de Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri düzenlenen törenle açıldı.
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Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldı.
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Projeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir?e ulaşımı sağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli kısımlarından biridir" dedi.
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Yatırım bedelinin 4,6 milyar lira olduğunu söyleyen Erdoğan, "Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı proje sayesinde yıllık kazancın 133 milyon lira olacağını da belirtti.