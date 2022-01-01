50 Dakikalık Yol 5 Dakikaya Düşecek

Yatırım bedelinin 4,6 milyar lira olduğunu söyleyen Erdoğan, "Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık" diye konuştu.