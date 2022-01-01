Altın Kemer Krizi! Kızları Birbirine Girdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı. İddialara göre; Tatlıses'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları ve Melek Zübeyde'ye altın kemer takmaması kardeşler arasında büyük bir krize neden oldu.