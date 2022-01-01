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Altın Kemer Krizi! Kızları Birbirine Girdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı.

  1. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı. İddialara göre; Tatlıses'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları ve Melek Zübeyde'ye altın kemer takmaması kardeşler arasında büyük bir krize neden oldu.

    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı. İddialara göre; Tatlıses'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları ve Melek Zübeyde'ye altın kemer takmaması kardeşler arasında büyük bir krize neden oldu.

  2. "Aramam", "Haydi Söyle", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Mutlu Ol Yeter" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla gönüllere taht kuran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşen düğünle nikah masasına oturdu.

    "Aramam", "Haydi Söyle", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Mutlu Ol Yeter" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla gönüllere taht kuran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşen düğünle nikah masasına oturdu.

  3. Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu.

    Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu.

  4. Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin akın ettiği düğün de Çıtak 3 farklı gelinlikle göz kamaştırdı.

    Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin akın ettiği düğün de Çıtak 3 farklı gelinlikle göz kamaştırdı.

  5. Kızına göz dolduran bir düğün hediyesi vermeyi ihmal etmeyen Tatlıses, kızının beline 450 Bin TL değerinde altın kemer taktı.

    Kızına göz dolduran bir düğün hediyesi vermeyi ihmal etmeyen Tatlıses, kızının beline 450 Bin TL değerinde altın kemer taktı.

  6. Daha önce gelini Yasemin Şevkatli'ye de altın kemer takan Tatlıses'in servet değerindeki hediyesi aile arasında krize neden oldu.

    Daha önce gelini Yasemin Şevkatli'ye de altın kemer takan Tatlıses'in servet değerindeki hediyesi aile arasında krize neden oldu.

  7. Tatlıses'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Gülşen ve Gülden Tatlıses'in düğününe dahi katılmaması ve Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde'ye altın kemer takmaması Tatlıses'in kızları arasında kırgınlık oluşturdu.

    Tatlıses'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Gülşen ve Gülden Tatlıses'in düğününe dahi katılmaması ve Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde'ye altın kemer takmaması Tatlıses'in kızları arasında kırgınlık oluşturdu.

  8. Yalnızca gelini Yasemin Şevkatli ve kızı Dilan Çıtak'a altın kemer takan İbrahim Tatlıses'in bu hamlesi üzerine kızları büyük bir üzüntü yaşadı.

    Yalnızca gelini Yasemin Şevkatli ve kızı Dilan Çıtak'a altın kemer takan İbrahim Tatlıses'in bu hamlesi üzerine kızları büyük bir üzüntü yaşadı.

  9. Dilan Çıtak'ın altın kemeri

    Dilan Çıtak'ın altın kemeri