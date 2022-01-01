YAŞAM SÜRESİ 3 KATA KADAR ARTTI Ayrıca tedavi edilen fareler, ortalama olarak üçe katlanmış hayatta kalma süreleri ile, tedavi edilmeyen farelerden önemli ölçüde daha uzun yaşadı. Yeni implant tedavisi kemoterapi ile birleştirildiğinde fareler daha da uzun yaşadı. Bilim insanları ayrıca, implant ile tedavi yönteminin, kemoterapi ve radyasyon tedavisine kıyasla yan etkilerinin çok daha az olduğuna dikkat çekti.