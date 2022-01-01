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Beyin Kanserine Karşı İmplant

Her yıl 200 bin insanın ölümü önlenebilir

  1. ABD?de yer alan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden bilim insanları, beyin tümörlerini sağlıklı hücrelere zarar vermeden yok edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi.

    ABD?de yer alan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden bilim insanları, beyin tümörlerini sağlıklı hücrelere zarar vermeden yok edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi.

  2. Araştırmacılar, geliştirdikleri beyin implantının, beyindeki kötü huylu tümörleri yok eden nanoparçacıkları etkinleştirmek için kızılötesi ışık kullandığını açıkladı. 15 gün süren günde 15 dakikalık bir tedavi ile çoğu hastanın kurtarılabileceği belirtildi.

    Araştırmacılar, geliştirdikleri beyin implantının, beyindeki kötü huylu tümörleri yok eden nanoparçacıkları etkinleştirmek için kızılötesi ışık kullandığını açıkladı. 15 gün süren günde 15 dakikalık bir tedavi ile çoğu hastanın kurtarılabileceği belirtildi.

  3. KAFATASI İLE DERİ ARASINA YERLEŞTİRİLİYOR Bilim insanları implantın deri ve kafatası arasına yerleştirildiğini ve yaklaşık 4,5 derecelik bir sıcaklık yaydığını söyledi. Araştırmacılar, bu ısının tümörün çevresindeki sağlıklı beyin dokusuna zarar vermeden kanser hücrelerini öldürmek için yeterli olduğunu aktardı.

    KAFATASI İLE DERİ ARASINA YERLEŞTİRİLİYOR Bilim insanları implantın deri ve kafatası arasına yerleştirildiğini ve yaklaşık 4,5 derecelik bir sıcaklık yaydığını söyledi. Araştırmacılar, bu ısının tümörün çevresindeki sağlıklı beyin dokusuna zarar vermeden kanser hücrelerini öldürmek için yeterli olduğunu aktardı.

  4. ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA AMELİYET ESNASINDA KULLANILABİLİYORDU Bununla birlikte, fototermal tedavi adı verilen ısı kullanma tekniği, tümörleri tedavi etmek için hali hazırda kullanılıyordu. Ancak, şimdiye kadar yalnızca ameliyat esnasında kullanmak mümkündü.

    ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA AMELİYET ESNASINDA KULLANILABİLİYORDU Bununla birlikte, fototermal tedavi adı verilen ısı kullanma tekniği, tümörleri tedavi etmek için hali hazırda kullanılıyordu. Ancak, şimdiye kadar yalnızca ameliyat esnasında kullanmak mümkündü.

  5. HER YIL 200 BİNDEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR Araştırmacılar, implantı geliştirirken her yıl dünyada 200 binden fazla kişiyi öldüren ve tedavi için açık kafatası ameliyatı gerektiren agresif bir kanser türü olan glioblastoma üzerine odaklandıklarını bildirdi.

    HER YIL 200 BİNDEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR Araştırmacılar, implantı geliştirirken her yıl dünyada 200 binden fazla kişiyi öldüren ve tedavi için açık kafatası ameliyatı gerektiren agresif bir kanser türü olan glioblastoma üzerine odaklandıklarını bildirdi.

  6. Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, implant testlerinin beyin tümörü olan fareler üzerinde yapıldığı belirtildi. Buna göre, agresif tümörleri olan fareler iki gruba ayrıldı: bir gruba implant tedavisi uygulanırken, ikinci gruba bu teknik uygulanmadı. Birinci gruptaki, fareler, nanopartiküller aktive edildiğinde sadece tümör bölgesini hedeflediğini ve çevre dokuları tehlikeye atmadığını buldu. İmplantlı fareler, 15 gün boyunca günde 15 dakika tedavi edildi ve hepsi ameliyata gerek kalmadan iyileşme gösterdi.

    Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, implant testlerinin beyin tümörü olan fareler üzerinde yapıldığı belirtildi. Buna göre, agresif tümörleri olan fareler iki gruba ayrıldı: bir gruba implant tedavisi uygulanırken, ikinci gruba bu teknik uygulanmadı. Birinci gruptaki, fareler, nanopartiküller aktive edildiğinde sadece tümör bölgesini hedeflediğini ve çevre dokuları tehlikeye atmadığını buldu. İmplantlı fareler, 15 gün boyunca günde 15 dakika tedavi edildi ve hepsi ameliyata gerek kalmadan iyileşme gösterdi.

  7. YAŞAM SÜRESİ 3 KATA KADAR ARTTI Ayrıca tedavi edilen fareler, ortalama olarak üçe katlanmış hayatta kalma süreleri ile, tedavi edilmeyen farelerden önemli ölçüde daha uzun yaşadı. Yeni implant tedavisi kemoterapi ile birleştirildiğinde fareler daha da uzun yaşadı. Bilim insanları ayrıca, implant ile tedavi yönteminin, kemoterapi ve radyasyon tedavisine kıyasla yan etkilerinin çok daha az olduğuna dikkat çekti.

    YAŞAM SÜRESİ 3 KATA KADAR ARTTI Ayrıca tedavi edilen fareler, ortalama olarak üçe katlanmış hayatta kalma süreleri ile, tedavi edilmeyen farelerden önemli ölçüde daha uzun yaşadı. Yeni implant tedavisi kemoterapi ile birleştirildiğinde fareler daha da uzun yaşadı. Bilim insanları ayrıca, implant ile tedavi yönteminin, kemoterapi ve radyasyon tedavisine kıyasla yan etkilerinin çok daha az olduğuna dikkat çekti.

  8. Çalışmanın baş yazarı Hamed Arami, "Geliştirdiğimiz beyin implantında bulunan nanopartiküller tedaviyi sadece tümöre hedeflememize yardımcı oluyor, bu nedenle yan etkiler kemoterapi ve radyasyona kıyasla nispeten daha az olacak. İmplantın gücü ve dalga boyu ışığı, beyindeki farklı boyut ve konumlardaki tümörleri hedef alacak şekilde de ayarlanabilir. Nanopartiküllerin yapısı ve dozu, sadece doğru miktarda ısı üretecek şekilde kalibre edilebilir" diye konuştu.

    Çalışmanın baş yazarı Hamed Arami, "Geliştirdiğimiz beyin implantında bulunan nanopartiküller tedaviyi sadece tümöre hedeflememize yardımcı oluyor, bu nedenle yan etkiler kemoterapi ve radyasyona kıyasla nispeten daha az olacak. İmplantın gücü ve dalga boyu ışığı, beyindeki farklı boyut ve konumlardaki tümörleri hedef alacak şekilde de ayarlanabilir. Nanopartiküllerin yapısı ve dozu, sadece doğru miktarda ısı üretecek şekilde kalibre edilebilir" diye konuştu.

  9. Beyin kanserine karşı implant geliştirildi: Her yıl 200 bin insanın ölümü önlenebilir - 9 GLİOBLASTOMA HASTALARI 2-3 YILDAN FAZLA YAŞAMIYOR Arami sözlerine şu şekilde devam etti: "Glioblastoma hastaları tanıdan sonra genellikle iki ila üç yıldan fazla yaşamazlar çünkü tümörün her parçasından kurtulamazsınız ve tümör ilaca dirençli veya radyasyona dirençli hale gelebilir Amaç, hayatta kalma süresini uzatmak için bunu diğer tedavilerle birleştirmektir.?

    Beyin kanserine karşı implant geliştirildi: Her yıl 200 bin insanın ölümü önlenebilir - 9 GLİOBLASTOMA HASTALARI 2-3 YILDAN FAZLA YAŞAMIYOR Arami sözlerine şu şekilde devam etti: "Glioblastoma hastaları tanıdan sonra genellikle iki ila üç yıldan fazla yaşamazlar çünkü tümörün her parçasından kurtulamazsınız ve tümör ilaca dirençli veya radyasyona dirençli hale gelebilir Amaç, hayatta kalma süresini uzatmak için bunu diğer tedavilerle birleştirmektir.?