Audi, RS 3'Ün Performansını Yükseltti

RS 3'ün performans sürümü 0'dan 100'e sadece 3,8 saniyede ulaşıyor. Modelde Adaptif amortisör kontrollü RS spor süspansiyon standart olarak sunuluyor. Bu donanım amortisörleri yol koşullarına, sürüş durumuna ve seçilen sürüş moduna göre sürekli ayarlıyor.