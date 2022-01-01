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2022'Nin En Popüler İsmi!

IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu.

  1. IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu. Yalı Çapkını, Andropoz, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak IMDB Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi şoke etti. İşte o en popüler isimler...

    IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu. Yalı Çapkını, Andropoz, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak IMDB Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi şoke etti. İşte o en popüler isimler...

  2. 50. İBRAHİM ÇELİKKOL

    50. İBRAHİM ÇELİKKOL

  3. 49. EKİN KOÇ

    49. EKİN KOÇ

  4. 48. SARP LEVENDOĞLU

    48. SARP LEVENDOĞLU

  5. 47. DİLAN ÇİÇEK DENİZ

    47. DİLAN ÇİÇEK DENİZ

  6. 46. BEREN SAAT

    46. BEREN SAAT

  7. 45. GÖZDE KANSU

    45. GÖZDE KANSU

  8. 44. SELAHATTİN PAŞALI

    44. SELAHATTİN PAŞALI

  9. 43. ELÇİN SANGU

    43. ELÇİN SANGU

  10. 42. BESTEMSU ÖZDEMİR

    42. BESTEMSU ÖZDEMİR

  11. 41. NUMAN ACAR

    41. NUMAN ACAR

  12. 40. BURCU BİRİCİK

    40. BURCU BİRİCİK

  13. 39. İREM ALTUĞ

    39. İREM ALTUĞ

  14. 38. DAMLA SÖNMEZ

    38. DAMLA SÖNMEZ

  15. 37. BENSU SORAL

    37. BENSU SORAL

  16. 36. HANDE SORAL

    36. HANDE SORAL

  17. 35. ALMİLA BAĞRIAÇIK

    35. ALMİLA BAĞRIAÇIK

  18. 34. MELİS SEZEN

    34. MELİS SEZEN

  19. 33. ARAS BULUT İYNEMLİ

    33. ARAS BULUT İYNEMLİ

  20. 32. MERT RAMAZAN DEMİR

    32. MERT RAMAZAN DEMİR

  21. 31. KAAN URGANCIOĞLU

    31. KAAN URGANCIOĞLU

  22. 30. NURİ BİLGE CEYLAN

    30. NURİ BİLGE CEYLAN

  23. 29. BURAK ÖZÇİVİT

    29. BURAK ÖZÇİVİT

  24. 28. METİN AKDÜLGER

    28. METİN AKDÜLGER

  25. 27. FARAH ZEYNEP ABDULLAH

    27. FARAH ZEYNEP ABDULLAH

  26. 26. ÇAĞATAY ULUSOY

    26. ÇAĞATAY ULUSOY

  27. 25. NESLİHAN ATAGÜL

    25. NESLİHAN ATAGÜL

  28. 24. TAMER KARADAĞLI

    24. TAMER KARADAĞLI

  29. 23. EMİN ALPER

    23. EMİN ALPER

  30. 22. ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    22. ENGİN ALTAN DÜZYATAN

  31. 21. HALUK BİLGİNER

    21. HALUK BİLGİNER

  32. 20. KEREM BÜRSİN

    20. KEREM BÜRSİN

  33. 19. ELİA KAZAN

    19. ELİA KAZAN

  34. 18. HAZAL KAYA

    18. HAZAL KAYA

  35. 17. ENNİS ESMER

    17. ENNİS ESMER

  36. 16. TURGUT TUNCALP

    16. TURGUT TUNCALP

  37. 15. KIVANÇ TATLITUĞ

    15. KIVANÇ TATLITUĞ

  38. 14. DEMET ÖZDEMİR

    14. DEMET ÖZDEMİR

  39. 13. PINAR DENİZ

    13. PINAR DENİZ

  40. 12. AYÇA AYŞİN TURAN

    12. AYÇA AYŞİN TURAN

  41. 11. HANDE ERÇEL

    11. HANDE ERÇEL

  42. 10. ENGİN GÜNAYDIN

    10. ENGİN GÜNAYDIN

  43. 9. AFRA SARAÇOĞLU

    9. AFRA SARAÇOĞLU

  44. 8. TCHEKY KARYO

    8. TCHEKY KARYO

  45. 7. TUBA BÜYÜKÜSTÜN

    7. TUBA BÜYÜKÜSTÜN

  46. 6. GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

    6. GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

  47. 5. ENGİN AKYÜREK

    5. ENGİN AKYÜREK

  48. 4. ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ

    4. ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ

  49. 3. CAN YAMAN

    3. CAN YAMAN

  50. 2. CANSU DERE

    2. CANSU DERE

  51. 1. ESRA BİLGİÇ

    1. ESRA BİLGİÇ