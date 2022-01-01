2022'Nin En Popüler İsmi!
IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu.
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IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu. Yalı Çapkını, Andropoz, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak IMDB Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi şoke etti. İşte o en popüler isimler...
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50. İBRAHİM ÇELİKKOL
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49. EKİN KOÇ
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48. SARP LEVENDOĞLU
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47. DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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46. BEREN SAAT
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45. GÖZDE KANSU
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44. SELAHATTİN PAŞALI
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43. ELÇİN SANGU
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42. BESTEMSU ÖZDEMİR
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41. NUMAN ACAR
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40. BURCU BİRİCİK
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39. İREM ALTUĞ
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38. DAMLA SÖNMEZ
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37. BENSU SORAL
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36. HANDE SORAL
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35. ALMİLA BAĞRIAÇIK
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34. MELİS SEZEN
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33. ARAS BULUT İYNEMLİ
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32. MERT RAMAZAN DEMİR
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31. KAAN URGANCIOĞLU
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30. NURİ BİLGE CEYLAN
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29. BURAK ÖZÇİVİT
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28. METİN AKDÜLGER
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27. FARAH ZEYNEP ABDULLAH
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26. ÇAĞATAY ULUSOY
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25. NESLİHAN ATAGÜL
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24. TAMER KARADAĞLI
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23. EMİN ALPER
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22. ENGİN ALTAN DÜZYATAN
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21. HALUK BİLGİNER
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20. KEREM BÜRSİN
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19. ELİA KAZAN
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18. HAZAL KAYA
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17. ENNİS ESMER
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16. TURGUT TUNCALP
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15. KIVANÇ TATLITUĞ
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14. DEMET ÖZDEMİR
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13. PINAR DENİZ
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12. AYÇA AYŞİN TURAN
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11. HANDE ERÇEL
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10. ENGİN GÜNAYDIN
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9. AFRA SARAÇOĞLU
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8. TCHEKY KARYO
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7. TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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6. GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU
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5. ENGİN AKYÜREK
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4. ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ
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3. CAN YAMAN
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2. CANSU DERE
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1. ESRA BİLGİÇ