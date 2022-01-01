IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu. Yalı Çapkını, Andropoz, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak IMDB Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi şoke etti. İşte o en popüler isimler...