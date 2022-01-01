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Mikrodalgada Isıtıldığında Zehirleyen Besinler

Kolaylık sağlasa da mikrodalgada pişirmekten kaçınmanız gereken belirli bazı yiyecekler bulunuyor.

  1. İcadı 1940'lı yıllara kadar dayanan mikrodalga, günümüzde evlerin en pratik mutfak gereçlerinden biridir. Mikrodalganın içindeki mekanizma sayesinde, pişirme ve yeniden ısıtma için kolaylıkla yapılmaktadır. Ama bir yandan kolaylık sağlasa da mikrodalgada pişirmekten kaçınmanız gereken belirli bazı yiyecekler bulunuyor.

    İcadı 1940'lı yıllara kadar dayanan mikrodalga, günümüzde evlerin en pratik mutfak gereçlerinden biridir. Mikrodalganın içindeki mekanizma sayesinde, pişirme ve yeniden ısıtma için kolaylıkla yapılmaktadır. Ama bir yandan kolaylık sağlasa da mikrodalgada pişirmekten kaçınmanız gereken belirli bazı yiyecekler bulunuyor.

  2. Mikrodalganın besinleri güvenli ve sağlıklı tutma konusunda işlevleri olduğu bilinen bir gerçektir.

    Mikrodalganın besinleri güvenli ve sağlıklı tutma konusunda işlevleri olduğu bilinen bir gerçektir.

  3. Hızlı ve kısa sürede yemek yapmak hatta önceki günden kalan yemekleri ısıtmak isteyenlerin ilk tercih olan mikrodalga kimi zaman tehlikeli olabilir. Özellikle mikrodalgada ısıtılmaması gereken besinlerin pişirilmesi hayati riskler bile doğurabiliyor.

    Hızlı ve kısa sürede yemek yapmak hatta önceki günden kalan yemekleri ısıtmak isteyenlerin ilk tercih olan mikrodalga kimi zaman tehlikeli olabilir. Özellikle mikrodalgada ısıtılmaması gereken besinlerin pişirilmesi hayati riskler bile doğurabiliyor.

  4. HAŞLANMIŞ YUMURTA Haşlanmış yumurtayı mikrodalgada ısıttığınızda, su moleküllerinden buhar oluşur ve bu da basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olduklarından, tüm basıncı tutamazlar, bu da mikrodalgada, tabağınızda ve hatta bir ısırık aldığınızda çok sıcak bir patlamaya neden olabilir.

    HAŞLANMIŞ YUMURTA Haşlanmış yumurtayı mikrodalgada ısıttığınızda, su moleküllerinden buhar oluşur ve bu da basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olduklarından, tüm basıncı tutamazlar, bu da mikrodalgada, tabağınızda ve hatta bir ısırık aldığınızda çok sıcak bir patlamaya neden olabilir.

  5. HAVUÇ Havuçlar mikrodalgada pişirilip ısıtılabilse de çiğ havuçlar, özellikle kabuğu hala üzerinde olanlar potansiyel olarak tehlike yaratabilir. Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir. Bu durum sürekli olarak meydana gelirse mikro dalganız ciddi hasar alabilir.

    HAVUÇ Havuçlar mikrodalgada pişirilip ısıtılabilse de çiğ havuçlar, özellikle kabuğu hala üzerinde olanlar potansiyel olarak tehlike yaratabilir. Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir. Bu durum sürekli olarak meydana gelirse mikro dalganız ciddi hasar alabilir.

  6. İŞLENMİŞ ET İşlenmiş etler yüksek miktarda tuz, katkı maddesi, kimyasal madde ve koruyucu içerdiğinden en besleyici gıda grupları arasında yer almaz. Şarküteri etlerine ve konserve ürünlerini mikrodalgada ısıttığınızda ise kolestrol seviyesi yükselebilir ve bu da kalp sorunlarına yol açabilir. Jambonlarınızı ve sosislerinizi ısıtmanın en güvenli yolu ızgara veya ocağı tercih etmek olacaktır.

    İŞLENMİŞ ET İşlenmiş etler yüksek miktarda tuz, katkı maddesi, kimyasal madde ve koruyucu içerdiğinden en besleyici gıda grupları arasında yer almaz. Şarküteri etlerine ve konserve ürünlerini mikrodalgada ısıttığınızda ise kolestrol seviyesi yükselebilir ve bu da kalp sorunlarına yol açabilir. Jambonlarınızı ve sosislerinizi ısıtmanın en güvenli yolu ızgara veya ocağı tercih etmek olacaktır.

  7. SU Mikrodalgada su ısıtmak seçenekler arasında en basit ve sorunsuz olarak gözükendir. Ancak araştırmalar birçok yanık vakasının mikrodalgada ısıtılan sudan kaynaklandığını gösterdi. Mikrodalga fırındaki elektromanyetik dalgalar suyun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu da su moleküllerini kararsız hale getirir ve yoğun kaynamalara ve hatta patlamalara neden olabilir.

    SU Mikrodalgada su ısıtmak seçenekler arasında en basit ve sorunsuz olarak gözükendir. Ancak araştırmalar birçok yanık vakasının mikrodalgada ısıtılan sudan kaynaklandığını gösterdi. Mikrodalga fırındaki elektromanyetik dalgalar suyun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu da su moleküllerini kararsız hale getirir ve yoğun kaynamalara ve hatta patlamalara neden olabilir.

  8. ACI BİBER Acı biberler, özellikle gerçekten baharatlı olanlar, oldukça yanıcı olabilen yüksek düzeyde kapsaisin içerir. Kapsaisinin mikrodalganın elektromanyetik dalgalarına maruz bırakılmasıyla duman yükselmeye başlar. Mikrodalgadan çıkacak ateş ve duman ciltte tahrişe ve yanma hissine neden olabilir.

    ACI BİBER Acı biberler, özellikle gerçekten baharatlı olanlar, oldukça yanıcı olabilen yüksek düzeyde kapsaisin içerir. Kapsaisinin mikrodalganın elektromanyetik dalgalarına maruz bırakılmasıyla duman yükselmeye başlar. Mikrodalgadan çıkacak ateş ve duman ciltte tahrişe ve yanma hissine neden olabilir.

  9. TAVUK Tavuk, özellikle uygun şekilde pişirilmediğinde, salmonella yaymanın popüler bir suçlusudur. Mikrodalgada bir parça çiğ tavuk pişirdiğinizde, eşit ve eksiksiz pişirme şansı çok düşüktür ve bu da onu bakteri kontaminasyonu için potansiyel bir tehlike haline getirir.

    TAVUK Tavuk, özellikle uygun şekilde pişirilmediğinde, salmonella yaymanın popüler bir suçlusudur. Mikrodalgada bir parça çiğ tavuk pişirdiğinizde, eşit ve eksiksiz pişirme şansı çok düşüktür ve bu da onu bakteri kontaminasyonu için potansiyel bir tehlike haline getirir.

  10. DOMATES VE DOMATES SOSU Haşlanmış yumurtalar gibi, domatesler de mikrodalgada çok fazla zaman harcadıklarında patlayıcı bir etkiye sahip olabilirler. Taze domates ve makarna sosundaki sıvı içeriğinden dolayı, basınç artışı bunların kabarmasına ve sıvı fışkırmasına neden olarak mikrodalga fırınınızı kırmızı lekelerle kaplar.

    DOMATES VE DOMATES SOSU Haşlanmış yumurtalar gibi, domatesler de mikrodalgada çok fazla zaman harcadıklarında patlayıcı bir etkiye sahip olabilirler. Taze domates ve makarna sosundaki sıvı içeriğinden dolayı, basınç artışı bunların kabarmasına ve sıvı fışkırmasına neden olarak mikrodalga fırınınızı kırmızı lekelerle kaplar.