HAŞLANMIŞ YUMURTA Haşlanmış yumurtayı mikrodalgada ısıttığınızda, su moleküllerinden buhar oluşur ve bu da basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olduklarından, tüm basıncı tutamazlar, bu da mikrodalgada, tabağınızda ve hatta bir ısırık aldığınızda çok sıcak bir patlamaya neden olabilir.