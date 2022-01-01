İOS 16.1 ÖZELLİKLERİ NELER? iOS 16.1, kilit ekranınızdan gerçek zamanlı olarak olup bitenlerden (spor karşılaşmaları gibi) haberdar olmanıza yardımcı olacak Canlı Etkinlikler ve Matter protokolü için de destek getirecek. iOS 16.1 artık kullanıcıların Cüzdan uygulamasını ilk kez silmsilmelerine izin verecek. iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi de kullanıma sunulacak.