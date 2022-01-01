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Mal Varlığı Hayrete Düşürdü! Say Say Bitmiyor

Yıllardır Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olarak gösterilen İbrahim Tatlıses, yalnızca müzik kariyeriyle değil ticaretteki başarısıyla da ön plana çıkıyor. İşte Tatlıses'in dudak uçuklatan mal varlığı...

  1. "Aramam", "Bebeğim", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Mutlu Ol Yeter" gibi parçalarla Türk müzik dünyasının efsanelerinden biri haline gelen İbrahim Tatlıses, başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.

    "Aramam", "Bebeğim", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Mutlu Ol Yeter" gibi parçalarla Türk müzik dünyasının efsanelerinden biri haline gelen İbrahim Tatlıses, başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.

  2. Son olarak "İbo Show" ile ekranlara bomba gibi dönen Tatlıses, sık sık hayranlarıyla konserlerinde de bir araya geliyor. Kazandığı paraları yatırım yaparak değerlendiren Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı.

    Son olarak "İbo Show" ile ekranlara bomba gibi dönen Tatlıses, sık sık hayranlarıyla konserlerinde de bir araya geliyor. Kazandığı paraları yatırım yaparak değerlendiren Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı.

  3. "Hepsi benim alnımın teri" dediği servetini doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışan Tatlıses'in varlıklarından bazıları şöyle:

    "Hepsi benim alnımın teri" dediği servetini doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışan Tatlıses'in varlıklarından bazıları şöyle:

  4. Tatlıses Çiğköfte

    Tatlıses Çiğköfte

  5. İstanbul'da 5 kebap salonu

    İstanbul'da 5 kebap salonu

  6. TV Binası

    TV Binası

  7. By Tatlısesgiyim

    By Tatlısesgiyim

  8. Tatlıses Şirketler Grubu

    Tatlıses Şirketler Grubu

  9. Tempo TV

    Tempo TV