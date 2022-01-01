Mal Varlığı Hayrete Düşürdü! Say Say Bitmiyor
Yıllardır Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olarak gösterilen İbrahim Tatlıses, yalnızca müzik kariyeriyle değil ticaretteki başarısıyla da ön plana çıkıyor. İşte Tatlıses'in dudak uçuklatan mal varlığı...
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"Aramam", "Bebeğim", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Mutlu Ol Yeter" gibi parçalarla Türk müzik dünyasının efsanelerinden biri haline gelen İbrahim Tatlıses, başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.
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Son olarak "İbo Show" ile ekranlara bomba gibi dönen Tatlıses, sık sık hayranlarıyla konserlerinde de bir araya geliyor. Kazandığı paraları yatırım yaparak değerlendiren Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı.
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"Hepsi benim alnımın teri" dediği servetini doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışan Tatlıses'in varlıklarından bazıları şöyle:
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Tatlıses Çiğköfte
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İstanbul'da 5 kebap salonu
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TV Binası
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By Tatlısesgiyim
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Tatlıses Şirketler Grubu
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Tempo TV