Baharat Kutularında Bakteri Tehlikesi!

'Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri kendi bürolarını açabilecek'
'Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri kendi bürolarını açabilecek'
Bakan Bilgin'den 'maden ocağı patlaması' açıklaması: Bu işin üstüne gidiyorum
Bakan Bilgin'den 'maden ocağı patlaması' açıklaması: Bu işin üstüne gidiyorum
BDDK'dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma
BDDK'dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma
Dağda terörist, şehirde öğretmen
Dağda terörist, şehirde öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'kripto para' tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'kripto para' tavsiyesi
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
MEB ile Belediyeden iş birliği: Öğrencilere aylık 500 TL destek
MEB ile Belediyeden iş birliği: Öğrencilere aylık 500 TL destek
AYM karar verdi: Kozlu maden ocağındaki patlamada yöneticiler yargılanacak
AYM karar verdi: Kozlu maden ocağındaki patlamada yöneticiler yargılanacak
2022-KPSS Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
2022-KPSS Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
Karamollaoğlu'na rakip olmuştu, Prof. Gündoğan adaylıktan çekildi
Karamollaoğlu'na rakip olmuştu, Prof. Gündoğan adaylıktan çekildi
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
Zap düştü kimyaları bozuldu
Zap düştü kimyaları bozuldu
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam

Baharat Kutularında Bakteri Tehlikesi!

Mutfaklarda yemek yaparken lezzetlendirdiğimiz baharatları koyduğumuz kutular sağlığımız tehdit ediyor.

  1. Mutfaklarda yemek yaparken lezzetlendirdiğimiz baharatları koyduğumuz kutular sağlığımız tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalara göre, uzun süre boyunca baharat kutularında koyulan baharatlar farkında olmadan yemeğe attığınızda bakteri yuvasına dönüşüyor. Araştırmacılar, kapların bakteriyel hastalığın gizli bir nedeni olabileceğini belirtiyor.

    Mutfaklarda yemek yaparken lezzetlendirdiğimiz baharatları koyduğumuz kutular sağlığımız tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalara göre, uzun süre boyunca baharat kutularında koyulan baharatlar farkında olmadan yemeğe attığınızda bakteri yuvasına dönüşüyor. Araştırmacılar, kapların bakteriyel hastalığın gizli bir nedeni olabileceğini belirtiyor.

  2. New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, baharat kaplarının, kullandıktan sonra en çok kirlenen mutfak malzemesi olduğunu buldu. Bir deneyde, bir kişi yemek pişirirken kullandıktan sonra baharat kaplarının neredeyse yarısının bakterilerin yerleştiği bulundu.

    New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, baharat kaplarının, kullandıktan sonra en çok kirlenen mutfak malzemesi olduğunu buldu. Bir deneyde, bir kişi yemek pişirirken kullandıktan sonra baharat kaplarının neredeyse yarısının bakterilerin yerleştiği bulundu.

  3. Bulaşıklar ve mutfak eşyaları, kirlendiği için sıklıkla temizlenirken, baharat kaplarının bu konuda daha geri kaldığı görülüyor. İnsanlar, "yalnızca baharat" olduğunu düşünerek baharat kaplarını yeterince sık temizlemiyor.

    Bulaşıklar ve mutfak eşyaları, kirlendiği için sıklıkla temizlenirken, baharat kaplarının bu konuda daha geri kaldığı görülüyor. İnsanlar, "yalnızca baharat" olduğunu düşünerek baharat kaplarını yeterince sık temizlemiyor.

  4. MİKROPLAR KABINIZDA SAKLANIYOR OLABİLİR! Fakat bu kaplar, bir kişi kullanmak üzere tutmadan önce tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra kolayca kontamine olabilir. Yaygın olarak kirlenen diğer yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutusu kapakları ve kesme tahtaları bulunuyor.

    MİKROPLAR KABINIZDA SAKLANIYOR OLABİLİR! Fakat bu kaplar, bir kişi kullanmak üzere tutmadan önce tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra kolayca kontamine olabilir. Yaygın olarak kirlenen diğer yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutusu kapakları ve kesme tahtaları bulunuyor.

  5. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de her yıl 1,35 milyon Salmonella enfeksiyonu olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar bulgularını geçen hafta Journal of Food Protection'da yayınladılar.

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de her yıl 1,35 milyon Salmonella enfeksiyonu olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar bulgularını geçen hafta Journal of Food Protection'da yayınladılar.

  6. Farklı büyüklükteki mutfaklarda aynı hindi burgerini pişirmek için 317 yetişkin topladılar. Bazıları daire büyüklüğünde küçük bir alan kullanırken, diğerleri çalışmak için büyük bir endüstriyel mutfağa sahipti.

    Farklı büyüklükteki mutfaklarda aynı hindi burgerini pişirmek için 317 yetişkin topladılar. Bazıları daire büyüklüğünde küçük bir alan kullanırken, diğerleri çalışmak için büyük bir endüstriyel mutfağa sahipti.

  7. "ARAŞTIRMA TEHLİKELİ SONUÇLARI GÖSTERDİ" Katılımcılara mutfak alanlarının daha sonra kontaminasyon açısından test edileceği konusunda bilgi verilmedi. Yemek için kullanılan öğütülmüş hindi, bir bölgeyi kirlettiğinde Salmonella'ya benzer şekilde hareket edecek bir kimyasal içermek üzere önceden müdahale edilmişti.

    "ARAŞTIRMA TEHLİKELİ SONUÇLARI GÖSTERDİ" Katılımcılara mutfak alanlarının daha sonra kontaminasyon açısından test edileceği konusunda bilgi verilmedi. Yemek için kullanılan öğütülmüş hindi, bir bölgeyi kirlettiğinde Salmonella'ya benzer şekilde hareket edecek bir kimyasal içermek üzere önceden müdahale edilmişti.

  8. Daha sonra, Salmonella'nın varlığını test etmek için mutfaklar temizlendi. Fakat elde edilen verilere göre; yaygın kirlenmeye sahip nesne baharat kaplarıydı. Bunların yaklaşık yarısında, yüzde 48'inde madde bulundu.

    Daha sonra, Salmonella'nın varlığını test etmek için mutfaklar temizlendi. Fakat elde edilen verilere göre; yaygın kirlenmeye sahip nesne baharat kaplarıydı. Bunların yaklaşık yarısında, yüzde 48'inde madde bulundu.