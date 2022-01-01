Baharat Kutularında Bakteri Tehlikesi!

MİKROPLAR KABINIZDA SAKLANIYOR OLABİLİR! Fakat bu kaplar, bir kişi kullanmak üzere tutmadan önce tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra kolayca kontamine olabilir. Yaygın olarak kirlenen diğer yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutusu kapakları ve kesme tahtaları bulunuyor.