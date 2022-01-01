Takma Kirpiklerin Zararını Duyunca...

Günümüzde popüler güzellik trendlerinden biri olan takma kirpikler, birçok kadının vaz geçilmez tercihleri arasında yerini alıyor. Ancak her ne kadar güzelliğe güzellik katsa da, bu trendin oldukça zararlı yanları da ortaya çıkıyor. Düzenli bakımı yapılmadığı taktirde, göz kapağı iltihabından, batmaya, şişlikten enfeksiyona kadar birçok riske sebep oluyor.