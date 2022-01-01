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Takma Kirpiklerin Zararını Duyunca...

Makyajın olmazsa olmazları arasında yerini alan takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı sonucu oluşan, zararını duyunca bir daha kullanmak istemeyeceksiniz.

  1. Makyajın olmazsa olmazları arasında yerini alan takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı sonucu oluşan, zararını duyunca bir daha kullanmak istemeyeceksiniz. Uzmanlar tarafından sıklıkla gündeme getirilen takma kirpikler hakkında dikkat edilmesi gerekenleri Doç. Dr. Aylin Kılıç anlattı. Kılıç, "Bazı hastalarda gözlerde yanma, batma ve kızarıklık sonucu enfeksiyona sebep olur" dedi.

    Makyajın olmazsa olmazları arasında yerini alan takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı sonucu oluşan, zararını duyunca bir daha kullanmak istemeyeceksiniz. Uzmanlar tarafından sıklıkla gündeme getirilen takma kirpikler hakkında dikkat edilmesi gerekenleri Doç. Dr. Aylin Kılıç anlattı. Kılıç, "Bazı hastalarda gözlerde yanma, batma ve kızarıklık sonucu enfeksiyona sebep olur" dedi.

  2. Günümüzde popüler güzellik trendlerinden biri olan takma kirpikler, birçok kadının vaz geçilmez tercihleri arasında yerini alıyor. Ancak her ne kadar güzelliğe güzellik katsa da, bu trendin oldukça zararlı yanları da ortaya çıkıyor. Düzenli bakımı yapılmadığı taktirde, göz kapağı iltihabından, batmaya, şişlikten enfeksiyona kadar birçok riske sebep oluyor.

    Günümüzde popüler güzellik trendlerinden biri olan takma kirpikler, birçok kadının vaz geçilmez tercihleri arasında yerini alıyor. Ancak her ne kadar güzelliğe güzellik katsa da, bu trendin oldukça zararlı yanları da ortaya çıkıyor. Düzenli bakımı yapılmadığı taktirde, göz kapağı iltihabından, batmaya, şişlikten enfeksiyona kadar birçok riske sebep oluyor.

  3. &#8203;"YANLIŞ TEKNİK SONUCU KİRPİK DİPLERİ TIKANABİLİR" Takma kirpik yapılacaksa en steril yerde yapılması gerektiğine değinen Doç. Dr. Aylin Kılıç, cümlesine şöyle devam etti: "Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor.

    ​"YANLIŞ TEKNİK SONUCU KİRPİK DİPLERİ TIKANABİLİR" Takma kirpik yapılacaksa en steril yerde yapılması gerektiğine değinen Doç. Dr. Aylin Kılıç, cümlesine şöyle devam etti: "Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor.

  4. Yanlış uygulama sonucu kirpik diplerinin tıkana bileceğini belirten Dr. Aylin, "Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye.

    Yanlış uygulama sonucu kirpik diplerinin tıkana bileceğini belirten Dr. Aylin, "Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye.

  5. &#8203;Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar." dedi.

    ​Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar." dedi.

  6. "GÖZ BAKIMI AKSATILMAMALI" Uzun süreli takılan takma kirpiklerin daha zararlı olduğuna değinen Kılıç, "Bazı hastalar 1 ay takma kirpik kullanıyorlar bunun sonucu da kırmızı şiş kirpik dipleri oluyor ve gözleri sulanıyor.

    "GÖZ BAKIMI AKSATILMAMALI" Uzun süreli takılan takma kirpiklerin daha zararlı olduğuna değinen Kılıç, "Bazı hastalar 1 ay takma kirpik kullanıyorlar bunun sonucu da kırmızı şiş kirpik dipleri oluyor ve gözleri sulanıyor.

  7. Mutlaka sağlıklı olan takma kirpikler vardır hepsi için konuşmuyorum. Takılacaksa bile kaliteli olanından takılmalı ve göz bakımı aksatılmamalı" dedi.

    Mutlaka sağlıklı olan takma kirpikler vardır hepsi için konuşmuyorum. Takılacaksa bile kaliteli olanından takılmalı ve göz bakımı aksatılmamalı" dedi.

  8. "KİRPİKLER GÖZÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ" İşlem sırasında kirpiklerin kopmaması ve enfeksiyon geçmemesinin önemini vurgulayan Dr. Aylin Kılıç, Aslında kirpikler gözümüz için çok değerli, gözümüzü dış ortamlara karşı koruyan, tozdan, rüzgardan kurumasını engelleyen kalkandır.

    "KİRPİKLER GÖZÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ" İşlem sırasında kirpiklerin kopmaması ve enfeksiyon geçmemesinin önemini vurgulayan Dr. Aylin Kılıç, Aslında kirpikler gözümüz için çok değerli, gözümüzü dış ortamlara karşı koruyan, tozdan, rüzgardan kurumasını engelleyen kalkandır.

  9. Ama biz gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek bizim gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluruz. O yüzden göz sağlığımız için zararlı olabilir." yorumunda bulundu.

    Ama biz gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek bizim gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluruz. O yüzden göz sağlığımız için zararlı olabilir." yorumunda bulundu.