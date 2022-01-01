Ankara Yolunun Alternatifi Köprülerle Şekilleniyor

Bursa bizim sevdamız

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son 40-50 yılda aldığı yoğun göçlerle çok hormonlu bir şekilde büyüdüğünü hatırlattı. Hâliyle ulaşım, alt yapı, konut, şehirleşme gibi konuların da sürekli Bursa?nın gündeminde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş ?Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri arasında bulunan Balıklıdere üzerinde bir yol geçişi olmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle iki mahalle arasındaki geçiş Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlanıyor. Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına neden oluyor. Bu sebeple iki mahalleyi birbirine bağlamak amacıyla 20,60 metre genişliğinde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda 4 açıklıklı köprü inşa edeceğiz. 4 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Birileri gibi ?gelirimiz azaldı, iş yapamıyoruz? demiyoruz. Devletimize ve milletimize güveniyoruz. Ayrıca BUSKİ marifetiyle Yiğitler, Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde dere ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmayla Balıklıdere'nin yatağı düzenlenecek, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek. Burada rekreasyon alanları, park, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları oluşturulacak. Burayı çevre halkımızın kullanabileceği alanlar hâline dönüştüreceğiz. Bursa bizim sevdamız ve rüyamızdır. Balıklıdere Köprüsü'nün ve çevre düzenlemesinin Bursa?mız ve Yıldırım ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum? dedi.