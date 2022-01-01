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Ankara Yolunun Alternatifi Köprülerle Şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Otosansit ve Değirmenönü mahallesini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attı.

  1. Ankara İzmir yolunun güneyinde alternatif bir güzergah oluşturmak amacıyla daha önce Değirmenönü-Karapınar ile Kaplıkaya Köprüsünü tamamlayarak hizmete açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Otosansit ve Değirmenönü mahallesini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attı.

    Ankara İzmir yolunun güneyinde alternatif bir güzergah oluşturmak amacıyla daha önce Değirmenönü-Karapınar ile Kaplıkaya Köprüsünü tamamlayarak hizmete açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Otosansit ve Değirmenönü mahallesini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attı.

  2. Bursa?da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım teşvik gibi pek çok yatırımı devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasında yeni bir güzergah oluşturuyor. Bu güzergah üzerinde daha önce ilk olarak Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağlaraltı mahallelerinin bağlantısı için de Kaplıkaya Köprüsü?nü tamamlayıp, ulaşıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenöne mahallesini birbirinden ayıran Balıklıdere üzerine yapılacak köprünün de temeli törenle atıldı. Toplam 120 metre uzunluğunda ve 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olarak projelendirilen köprünün temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Refik Özen ile AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz da katıldı.

    Bursa?da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım teşvik gibi pek çok yatırımı devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasında yeni bir güzergah oluşturuyor. Bu güzergah üzerinde daha önce ilk olarak Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağlaraltı mahallelerinin bağlantısı için de Kaplıkaya Köprüsü?nü tamamlayıp, ulaşıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenöne mahallesini birbirinden ayıran Balıklıdere üzerine yapılacak köprünün de temeli törenle atıldı. Toplam 120 metre uzunluğunda ve 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olarak projelendirilen köprünün temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Refik Özen ile AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz da katıldı.

  3. Bursa bizim sevdamız<br> Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son 40-50 yılda aldığı yoğun göçlerle çok hormonlu bir şekilde büyüdüğünü hatırlattı. Hâliyle ulaşım, alt yapı, konut, şehirleşme gibi konuların da sürekli Bursa?nın gündeminde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş ?Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri arasında bulunan Balıklıdere üzerinde bir yol geçişi olmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle iki mahalle arasındaki geçiş Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlanıyor. Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına neden oluyor. Bu sebeple iki mahalleyi birbirine bağlamak amacıyla 20,60 metre genişliğinde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda 4 açıklıklı köprü inşa edeceğiz. 4 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Birileri gibi ?gelirimiz azaldı, iş yapamıyoruz? demiyoruz. Devletimize ve milletimize güveniyoruz. Ayrıca BUSKİ marifetiyle Yiğitler, Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde dere ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmayla Balıklıdere'nin yatağı düzenlenecek, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek. Burada rekreasyon alanları, park, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları oluşturulacak. Burayı çevre halkımızın kullanabileceği alanlar hâline dönüştüreceğiz. Bursa bizim sevdamız ve rüyamızdır. Balıklıdere Köprüsü'nün ve çevre düzenlemesinin Bursa?mız ve Yıldırım ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum? dedi.

    Bursa bizim sevdamız
    Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son 40-50 yılda aldığı yoğun göçlerle çok hormonlu bir şekilde büyüdüğünü hatırlattı. Hâliyle ulaşım, alt yapı, konut, şehirleşme gibi konuların da sürekli Bursa?nın gündeminde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş ?Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri arasında bulunan Balıklıdere üzerinde bir yol geçişi olmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle iki mahalle arasındaki geçiş Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlanıyor. Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına neden oluyor. Bu sebeple iki mahalleyi birbirine bağlamak amacıyla 20,60 metre genişliğinde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda 4 açıklıklı köprü inşa edeceğiz. 4 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Birileri gibi ?gelirimiz azaldı, iş yapamıyoruz? demiyoruz. Devletimize ve milletimize güveniyoruz. Ayrıca BUSKİ marifetiyle Yiğitler, Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde dere ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmayla Balıklıdere'nin yatağı düzenlenecek, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek. Burada rekreasyon alanları, park, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları oluşturulacak. Burayı çevre halkımızın kullanabileceği alanlar hâline dönüştüreceğiz. Bursa bizim sevdamız ve rüyamızdır. Balıklıdere Köprüsü'nün ve çevre düzenlemesinin Bursa?mız ve Yıldırım ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum? dedi.

  4. Bursa Milletvekili Refik Özen ise, hem bu ülkeye hem de bu şehre ve ilçelerine dair sevdaları bulunduğunu dile getirdi. 20 yıldır hem yerelde hem genelde birilerinin hayal edemediği işlere imza atıldığını söyleyen Özen, Bursa?nın tüm meselelerini vatandaşın beklentileri doğrultusunda çözüme kavuşturduklarını anlatarak yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi?ne teşekkür etti. Bursa Milletvekili Müfit Aydın da yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi?ni tebrik etti. Bursa?nın her ihtiyacına yönelik hizmetlerin halkın ayağına götürüldüğünü anlatan Aydın, halka hizmet etmeyi en iyi şekilde yapmaktan başka arzuları olmadığını dile getirdi.<br> Yiğitler Mahalle Muhtarı Ferhat Sarman ise bölge halkının önemli bir sıkıntısını çözecek olan yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi?ne teşekkür etti. <br> Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler tarafından köprü temelinin ilk harcı atıldı.

    Bursa Milletvekili Refik Özen ise, hem bu ülkeye hem de bu şehre ve ilçelerine dair sevdaları bulunduğunu dile getirdi. 20 yıldır hem yerelde hem genelde birilerinin hayal edemediği işlere imza atıldığını söyleyen Özen, Bursa?nın tüm meselelerini vatandaşın beklentileri doğrultusunda çözüme kavuşturduklarını anlatarak yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi?ne teşekkür etti. Bursa Milletvekili Müfit Aydın da yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi?ni tebrik etti. Bursa?nın her ihtiyacına yönelik hizmetlerin halkın ayağına götürüldüğünü anlatan Aydın, halka hizmet etmeyi en iyi şekilde yapmaktan başka arzuları olmadığını dile getirdi.
    Yiğitler Mahalle Muhtarı Ferhat Sarman ise bölge halkının önemli bir sıkıntısını çözecek olan yatırımdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi?ne teşekkür etti.
    Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler tarafından köprü temelinin ilk harcı atıldı.