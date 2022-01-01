Şekerpare'nin Son Haline İnanamayacaksınız!
Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Şekerpare" ile hafızalara kazınan oyuncu Yaprak Özdemiroğlu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hala daha büyük ilgi görüyor. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
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Bir döneme damga vuran 1983 yapımı "Şekerpare" filminde usta oyuncu Şener Şen ile başrolü paylaşan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliğiyle herkesi etkisi altına almıştı.
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Ünlü oyuncu daha sonra "Hababam Sınıfı Güle Güle" filminde "Gamze" karakterine hayat vermiş ve izleyenleri hem güldürüp hem de duygulandırmıştı.
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Son olarak 2002 yılında "Kumsaldaki İzler" adlı yapımla izleyicilerin karşısına çıkan Özdemiroğlu, yıllardır sinema dünyasından uzak bir yaşantı sürdürüyor.
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Daha önce sinema dünyasından uzak durma sebebini açıklayan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat ben bir süre daha uzak kalmak istiyorum."
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Şuan 58 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.
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Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan ünlü oyuncunun son hali sosyal medyayı sallarken birçok kişi "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.
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İşte bir dönemin altın isimlerinden Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
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