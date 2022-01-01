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Bursa'da Eko-Turizm Hamlesi Sürüyor

Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli'ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  1. Bursa?nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli?ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önümüzdeki yıl bahar aylarında açılışı planlanan alan, vatandaşlara ormanla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

    Bursa?nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli?ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önümüzdeki yıl bahar aylarında açılışı planlanan alan, vatandaşlara ormanla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

  2. Bursa?nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla gastronomiden kamp ve karavan festivallerine kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal zenginleri daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla eko-turizm yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşlara doğayla iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleriyle Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanı?nda 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40?ar metrekarelik 10 adet ve 50?şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor. Çevre düzenlemeyle ilgili uygulamalar devam ederken, inşaat, elektrik ve mekanik imalatları tamamlandı.

    Bursa?nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla gastronomiden kamp ve karavan festivallerine kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal zenginleri daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla eko-turizm yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşlara doğayla iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleriyle Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanı?nda 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40?ar metrekarelik 10 adet ve 50?şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor. Çevre düzenlemeyle ilgili uygulamalar devam ederken, inşaat, elektrik ve mekanik imalatları tamamlandı.

  3. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte Karagöz Mesire Alanı?na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bungalov evleri gezen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, eksikleri yerinde tespit etti.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte Karagöz Mesire Alanı?na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bungalov evleri gezen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, eksikleri yerinde tespit etti.

  4. Turizmle gelişen şehir<br> Bursa?nın sanayiyle büyüdüğü gibi turizmle de büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmle alakalı çok özel hedeflerinin olduğunu belirtti. Gerek düzenlenen festivallerle gerekse de turizm master planıyla beraber yapılan açılımlarla bu konuya odaklandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Şehrimizin her bir köşesinin çok önemli ve çok verimli bir altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzelliklerden bir tanesi olan Karagöz Mesire Alanı da yakın zamanda Bursalıları ağırlayacak. İlçe belediyesine tahsisli olan bu güzel alanı Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa?ya kazandırmış olduk. Yakın bir zaman içerisinde Orhaneli Belediyesi?nin moderatörlüğünde burada hizmetler verilecek. Arzu edenler günü birlik, arzu edenler kahvaltı için gelecek. Arzu edenler de bungalov evlerimizde misafir olacak. İlçe ve şehir ekonomisine turizm anlamında ciddi katkısı olacaktır? dedi.

    Turizmle gelişen şehir
    Bursa?nın sanayiyle büyüdüğü gibi turizmle de büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmle alakalı çok özel hedeflerinin olduğunu belirtti. Gerek düzenlenen festivallerle gerekse de turizm master planıyla beraber yapılan açılımlarla bu konuya odaklandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Şehrimizin her bir köşesinin çok önemli ve çok verimli bir altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzelliklerden bir tanesi olan Karagöz Mesire Alanı da yakın zamanda Bursalıları ağırlayacak. İlçe belediyesine tahsisli olan bu güzel alanı Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa?ya kazandırmış olduk. Yakın bir zaman içerisinde Orhaneli Belediyesi?nin moderatörlüğünde burada hizmetler verilecek. Arzu edenler günü birlik, arzu edenler kahvaltı için gelecek. Arzu edenler de bungalov evlerimizde misafir olacak. İlçe ve şehir ekonomisine turizm anlamında ciddi katkısı olacaktır? dedi.

  5. Alandaki çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak hizmet vereceğini açıklayan Başkan Aktaş, ?Orhaneli ilçemiz, dağ yöresinin şehre en yakın ilçesidir. Ulaşımla ilgili yapılan yatırımlar var. Ama şuan bile rahat bir şekilde ulaşılabilir. Misafirlerimiz için doğal bir ortamda güzel bir vakit geçirmeleri için çalışmalar yapılıyor. Resmi açılışını inşallah önümüzdeki yıl bahar aylarında yapacağız ancak yakın zamanda ufak ufak hizmet vermeye başlanacak. Turizm yatırımlarımız için güzel bir örnek olan Karagöz Mesire Alanı, Orhaneli?ne ve Bursa?ya hayırlı olsun? diye konuştu.

    Alandaki çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak hizmet vereceğini açıklayan Başkan Aktaş, ?Orhaneli ilçemiz, dağ yöresinin şehre en yakın ilçesidir. Ulaşımla ilgili yapılan yatırımlar var. Ama şuan bile rahat bir şekilde ulaşılabilir. Misafirlerimiz için doğal bir ortamda güzel bir vakit geçirmeleri için çalışmalar yapılıyor. Resmi açılışını inşallah önümüzdeki yıl bahar aylarında yapacağız ancak yakın zamanda ufak ufak hizmet vermeye başlanacak. Turizm yatırımlarımız için güzel bir örnek olan Karagöz Mesire Alanı, Orhaneli?ne ve Bursa?ya hayırlı olsun? diye konuştu.