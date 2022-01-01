Bursa'da Eko-Turizm Hamlesi Sürüyor

Turizmle gelişen şehir

Bursa?nın sanayiyle büyüdüğü gibi turizmle de büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmle alakalı çok özel hedeflerinin olduğunu belirtti. Gerek düzenlenen festivallerle gerekse de turizm master planıyla beraber yapılan açılımlarla bu konuya odaklandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Şehrimizin her bir köşesinin çok önemli ve çok verimli bir altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzelliklerden bir tanesi olan Karagöz Mesire Alanı da yakın zamanda Bursalıları ağırlayacak. İlçe belediyesine tahsisli olan bu güzel alanı Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa?ya kazandırmış olduk. Yakın bir zaman içerisinde Orhaneli Belediyesi?nin moderatörlüğünde burada hizmetler verilecek. Arzu edenler günü birlik, arzu edenler kahvaltı için gelecek. Arzu edenler de bungalov evlerimizde misafir olacak. İlçe ve şehir ekonomisine turizm anlamında ciddi katkısı olacaktır? dedi.