Kırsalda Yaşam Değerleniyor

?Gecemizi gündüzümüze katıyoruz?

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 720 civarındaki kırsal mahallenin tamamına dokunmaya çalıştıklarını, hepsiyle alakalı bir şeyler yapmanın derdi ve hesabı içerisinde bulunduklarını söyledi. ?Bu amaçla, gecemizi gündüzümüze katıyoruz? diyen Başkan Aktaş, ?Bazen mahalle konağı, bazen spor tesisi, restorasyon veya turizm tesisi olsun, gerek belediye gerekse de bakanlık imkanlarıyla olsun, tüm kırsal bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak dağ bölgesinin kaderinin tarım ve turizm olduğu unutulmamalı. Bu yönde çalışmalarımız var. Göynükbelen'de muazzam bir gençlik kampı yapıyoruz. Hem Bursa'dan hem de Türkiye genelinden aynı anda 200 evladımızın gelip kamp yapacağı, aynı zamanda Orhaneli?ni ziyaret edeceği, çok güzel bir mekan yapıyoruz. Buralara birilerinin gelmesi demek; birilerinin lokantasının, kafeteryasının, marketinin, berberinin, kuaförünün canlanması demek. Yine Karagöz Mesire Alanı?yla ilgili çalışmamızda artık son rötuşları yapıyoruz. Bunun yanında biraz gecikme olsa da tünelle alakalı çalışma devam ediyor. Taşra-merkez gibi bir ayrımımız yok. 17 ilçemizin de standartlarını hep birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hedefle Akalan?a kazandırdığımız hizmet binamız hayırlı olsun? dedi.