Netflix'te Büyük Tehlike!

Milwaukee sokaklarında Jeffrey Dahmer ile karşılaşan Lindsey, Dahmer tarafından önce eve götürülmüş ve ardından zombi deneyi için kullanılmıştı. Önce ilaçla bayıltılan Lindsey, henüz hayattayken kafasına Dahmer tarafından bir delik açılmış ve bitkisel hayata sokulmak üzere beynine asit enjekte edilerek öldürülmüştü.