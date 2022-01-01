Dünya Kupası İçin Milyonluk Teklif!
Bu yıl Katar?da gerçekleştirilecek olan 22. FIFA Dünya Kupası?ndaki etkinlikler için Türkiye'den iki ünlü isme teklif götürüldü. Tuba Büyüküstün ve Meryem Uzerli'ye etkinliklerde boy göstermesi için teklif edilen ücret dudak uçuklattı.
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2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, 22. FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülkenin Katar olacağı açıklanmıştı.
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Herkesin heyecanla beklediği 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyon için geri sayım başladı.
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olma özelliğini taşıyan 22. FIFA Dünya Kupası yaklaşık 29 gün sürecek.
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20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak olan turnuva için tüm dünyada nefesler tutulurken dünyaca ünlü isimlerin boy göstereceği etkinlikler için de hazırlıklar hız kesmeden sürdürülüyor.
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Görkemli organizasyon için rotasını Türkiye'ye çeviren Katar, birçok ünlü ismi gözüne kestirdi bile. Arap dünyasının sevilen yüzlerinden biri haline gelen Meryem Uzerli ve Tuba Büyüküstün de iddialara göre bu isimler arasında.
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"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem karakteriyle Ortadoğu'da fırtına gibi esen Meryem Uzerli, dizinin final yapmasının ardından hala daha geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Öte yandan Arap dünyasında güzelliğiyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, 2008 yılında 'Ihlamurlar Altında' dizisiyle Katar Emiri Şeyh El Thani'nin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
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Katar Emiri Halife El Thani ve eşi Sheikha Büyüküstün'e duydukları hayranlık sebebiyle dizinin tüm bölümlerini istemiş ve Sheikha stilinde Büyüküstün'den ilham almaya başlamıştı.
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Büyük beğeni toplayan iki oyuncuya Katar'daki organizasyonlarda boy göstermeleri için 500 bin dolar yani yaklaşık 9 milyon TL teklif götürüldüğü öğrenildi.
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Şu an Paris'te olan Büyüküstün'ün teklife dair ayrıntıları yetkililerle görüştüğü ifade edildi.
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Eğer ünlü oyuncular teklif ederse birkaç saat içerisinde servet değerinde ücretle Türkiye'ye geri dönecekler.