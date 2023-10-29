Sağlık Yatırımlarına Yeni Halka

?Mini hastane?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden beri Gülbahçe?ye meydan kazandırılması konusunun bölgenin en önemli talebi olduğunu söyledi. Burada sadece bir sağlık merkezi değil aynı zamanda meydan düzenlemesi de yapacaklarını belirten Başkan Aktaş, ?Biraz gecikmeli de olsa talebi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyin başı sağlık ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri olarak bu konuda elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Burada da ?mini hastane? hüviyetinde bir sağlık merkezini ortaya çıkarmış olacağız. Kamulaştırma akabinde projelendirme ile alakalı çalışmalar yapıldı. Bu güzel hizmetin yapımında, hayırsever Sayın Davut Çalışkan ağabeyimiz ve onun kıymetli ailesinin etkisi var. Kaba inşaatını inşallah onlar tamamlayacaklar. Kaba inşaat bittiğinde, Büyükşehir Belediyesi olarak ince işçilik çalışmalarını ve meydan düzenlemesini yapacağız. Yan tarafta gördüğünüz binayı da yıkarak, meydan düzenlemesini tamamlamış olacağız. Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu, 3000 metrekarelik alanın 850 metrekaresinde yer alacak. Arkadaşlarım, projenin bitmesi için 1 yıllık bir süreçten bahsettiler. Şimdi huzurunuzda söylüyorum. İnşallah mart sonunda, ?hem de bir Ramazan akşamında? önce açılışı, ardından da iftarı yaparız. Katkıda bulunan hayırseverimize ve ailesine, bu güzelliğe vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Mahallemize, Bursa?mıza hayırlı olsun? dedi.