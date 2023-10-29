EVLENDİKTEN SONRA SANAT CAMİASINDAN UZAKLAŞTI Kendisine mutlu bir yuva kuran Gülşah Soydan Alkoçlar evlendikten sonra sanat camiasından uzaklaştı. Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar adında iki kızı olan Alkoçlar?ın kızları da anneleri ve anneanneleri gibi güzellikleri ile kendilerinden sıklıkla söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncunun aynı zamanda üç torunu bulunuyor.