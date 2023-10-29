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İbo İle Güllüşah'ın Minik Yıldızının Son Hali Şaşırttı

İbo ile Güllüşah, Gülşah Arkadaş, Gülşah Küçük Anne, Gülçiçek ve Kader gibi birçok Yeşilçam yapımlarında rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.

  1. İbo ile Güllüşah, Gülşah Arkadaş, Gülşah Küçük Anne, Gülçiçek ve Kader gibi birçok Yeşilçam yapımlarında rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. Gülşah Soydan Alkoçlar yıllar içinde yaşadığı güzel değişim ile son günlerde merak konusu oldu. İşte Alkoçlar'ın son hali...

    İbo ile Güllüşah, Gülşah Arkadaş, Gülşah Küçük Anne, Gülçiçek ve Kader gibi birçok Yeşilçam yapımlarında rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. Gülşah Soydan Alkoçlar yıllar içinde yaşadığı güzel değişim ile son günlerde merak konusu oldu. İşte Alkoçlar'ın son hali...

  2. Popülerliğini Kemal Sunal ile başrolde oynadığı İbo ile Güllüşah adlı filmde kazanan Gülşah Soydan Alkoçlar, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.

    Popülerliğini Kemal Sunal ile başrolde oynadığı İbo ile Güllüşah adlı filmde kazanan Gülşah Soydan Alkoçlar, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.

  3. Futbol camiasının ünlü isimlerinden olan Selim Soydan ile Yeşilçam?ın tanınan güzel yıldızı Hülya Koçyiğit?in kızları olan Gülşah Soydan Alkoçlar son hali ile adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor.

    Futbol camiasının ünlü isimlerinden olan Selim Soydan ile Yeşilçam?ın tanınan güzel yıldızı Hülya Koçyiğit?in kızları olan Gülşah Soydan Alkoçlar son hali ile adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor.

  4. EVLENDİKTEN SONRA SANAT CAMİASINDAN UZAKLAŞTI Kendisine mutlu bir yuva kuran Gülşah Soydan Alkoçlar evlendikten sonra sanat camiasından uzaklaştı. Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar adında iki kızı olan Alkoçlar?ın kızları da anneleri ve anneanneleri gibi güzellikleri ile kendilerinden sıklıkla söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncunun aynı zamanda üç torunu bulunuyor.

    EVLENDİKTEN SONRA SANAT CAMİASINDAN UZAKLAŞTI Kendisine mutlu bir yuva kuran Gülşah Soydan Alkoçlar evlendikten sonra sanat camiasından uzaklaştı. Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar adında iki kızı olan Alkoçlar?ın kızları da anneleri ve anneanneleri gibi güzellikleri ile kendilerinden sıklıkla söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncunun aynı zamanda üç torunu bulunuyor.

  5. Sevilen ismin kızı Neslişah Alkoçlar başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile olan evlilikleriyle de bilinen bir isim.

    Sevilen ismin kızı Neslişah Alkoçlar başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile olan evlilikleriyle de bilinen bir isim.

  6. İşte Gülşah Soydan Alkoçlar'ın son hali...

    İşte Gülşah Soydan Alkoçlar'ın son hali...