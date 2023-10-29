MUTLU BİR AİLE SAĞLIKLI ÇOCUKLAR DEMEK Anne ve babanın iletişim içerisinde olması, en az çocuklarıyla iletişim içerisinde olması kadar önemlidir. Sağlıklı iletişimin başlayacağı ilk nokta kişinin kendisi olduğu için, eşi sonra çocukları şeklinde sıralanır. Mutlu bir anne, mutlu bir eş demektir. Mutlu bir eş mutlu ailenin temeli olurken, onu mutlu edecek kişi de babanın kendisidir. Bu konuda iç içe geçmiş zincirler gibi olduğunu belirten uzmanlar, ilk temel adımın sağlam olması gerektiğini altını çizdi.