Yemek Borusu Kanserini Tetikliyor!
Bilinçsizce tüketilen çay kanser riskini en üst seviyeye taşıyabilir. Peki çayı ne sıklıkla içmeliyiz? Çayı nasıl tüketmeliyiz?
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Türk toplumunun şüphesiz en çok sevdiği içeceklerden biri olan çay, yemekten sonra sıklıkla tercih ediliyor. Ancak herkesin bayılarak tükettiği çayın zararları oldukça fazla. Hatta bilinçsizce tüketilen çay kanser riskini en üst seviyeye taşıyabilir. Peki çayı ne sıklıkla içmeliyiz? Çayı nasıl tüketmeliyiz?
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Kendine has ince belli bardağıyla Türk toplumunun vazgeçilmez içeceği çay, yediden yetmişe herkes tarafından tercih ediliyor. Özellikle yemeklerin ve tatlıların ardından içilen çayın oldukça zararlı olduğunu biliyor muydunuz?
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Çay tüketiminin giderek artış göstermesi üzerine uzmanlar alarma geçti. Uzmanlara göre, aşırı çay içmek özellikle yemekten sonra çay tüketmek; mide bulantısına, baş ağrısına, kalp çarpıntısına, sinir ve uyku problemine kadar birçok soruna neden oluyor.
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SİGARA KULANANLAR ÇAY İÇİMİNE DİKKAT: KANSERE NEDEN OLUYOR! Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, sıcak çay içmek oldukça zararlı. Özellikle sigara ve alkol tüketen kişilerde sıcak çay içmek, yemek borusu kanseri riskini beş kat artırdığı söyleniyor.
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Sıcak karşısında tahriş olan yemek borusu iltihaplanma durumu ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar tarafından uyarılan bir diğer konu ise yemekten sonra çay tüketiminin sağlığa oldukça zararının bulunması.
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YEMEKTEN SONRA ÇAY İÇMENİN ZARARI BÜYÜK Her sözüyle gündemi sarsan ve ne yemememiz gerektiği hakkında uyarılarda bulunan Canan Karatay, yemekten sonra içilen sıcak çayın birçok zararı olduğunu söyledi. "Aslında çay değil zehir içiyorsunuz" diyen Karatay, "Çay tüketimi en az yemekten iki saat sonra içilmesi gereklidir" dedi.
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GEREĞİNDEN FAZLA ÇAY TÜKETİMİ Her şeyde olduğu gibi çay tüketiminde de sınırı aşmamak gerekli. Doğru ve kararında kullanılan şekersiz çayın kan şekeri seviyesini düşürdüğü ve odaklanmaya iyi geldiği bilinmektedir.
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Fakat Türk milleti olarak milli içeceğimizi içmekte abartıya kaçıyoruz. Bu da birçok sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
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Uzmanlar gereğinden fazla çay tüketmenin şu sağlık sorunlarına sebep olacağını vurguluyor;
Mide bulantısı
Sinir bozukluğu
Kansızlık
Demir eksikliği El titremesi ve kalpte çarpıntı
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BÖBREK RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUYOR Çay tüketimi böbrek rahatsızlığını tetikleyen ana sebeplerden biridir. İçerisinde bulunan "oksalat" böbrek taşına neden olur.
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HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIYOR Çay, içinde bulundurduğu kafeinden dolayı gebelerin ve hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken içecektir. Özellikle gebe olanlar kesinlikle bu uyarıları kulak ardı etmemeli.
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ÖDEM VE ŞİŞKİNLİK YAPIYOR Genellikle gün içerisinde ortalama olarak 4 bardak çay tüketiliyor ve bunun yanında su tüketimini aksatıyorsanız vücudunuzda ödem oluşumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
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Vücudunuzda oluşacak şişlik sürekli kilo değişimi yaşamanıza sebep olacaktır. Bu da çay tüketiyle su tüketiminin oransız oluşundan kaynaklanmaktadır.
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PREMENSTRUAL SENDROMU Aşırı çay tüketiminin bir diğer zararı ise kadınlarda premenstrual sendroma neden olmasıdır. Bu sendrom sonucunda gerginlik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.