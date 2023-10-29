Yemek Borusu Kanserini Tetikliyor!

Türk toplumunun şüphesiz en çok sevdiği içeceklerden biri olan çay, yemekten sonra sıklıkla tercih ediliyor. Ancak herkesin bayılarak tükettiği çayın zararları oldukça fazla. Hatta bilinçsizce tüketilen çay kanser riskini en üst seviyeye taşıyabilir. Peki çayı ne sıklıkla içmeliyiz? Çayı nasıl tüketmeliyiz?