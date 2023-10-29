Somer Şef'ten Fatmanur'a Ağır Sözler!
TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı.
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TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Somer şef yarışmacılara çeşitli sorulan sordu. Ünlü şef istatistiklerden bahsederek Fatmanur?a "Umrumda olan tabaklarım değil, popülerlik mi diyorsun?" diye sorarak sözleriyle programa damga vurdu.
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Yeni bir haftanın başladığı yarışmada yarışmacılar ilk olarak kaptanlık mücadelesi için tezgâhlara geçtiler. Yarışmacılardan kaptanlık mücadelesi için tulumba tatlısı yapılması istenirken oyun başlamadan önce şefler yarışmacılara çeşitli sorular sordular.
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Mehmet Şef'in açılışın ardından Fatmanur?a "Yıktın her yeri Fatma Nur, bu ne enerji?" demesinin üzerine; Fatma Nur "Bugün çok enerjik hissediyorum, kaptan olmaya geldim o yüzden. Çok iyi hissediyorum" cevabıyla karşılık verdi.
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"KAPTAN OLMADAN GİTMEK İSTEMİYORUM" Yalçınkaya'nın "Neye borçluyuz bu kaptanlık motivasyonunu?" sorusuna ise ?Şefim pazar gecesinden sonra bende bir şeyler yanmaya başladı. Artık yavaş yavaş da zorlaşıyor. Bari bir kaptan olayım öyle gideyim dedim. Kaptan olmadan buradan gitmek istemiyorum.? diyerek cevap verdi.
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Bu cevabın ardından Mehmet Şef Fatma Nur'a, Atike'nin adı yazıldıktan sonra "Burada arka tarafta konuşulan ile öndeki davranışlar tutmuyor" dediğini hatırlattı. Şef bu hatırlatmanın üzerine yarışmacıdan "Şefim genel olarak doğru. Burada önde ve arkada farklı olan insan sadece ben değilim. Arkada çok daha iyi bir insanım. Önlüğü giyince cadılaşıyorum. O da benim hırsımdan" yanıtını aldı.
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Sözlerine "Pazar günü bir ara gideceğim diye korktum. Bundan sonra potaya girmemek için uğraşacağım. Korktuğum için değil, o stresi yaşamamak için" diyerek devam eden Fatmanur?a bu sefer de Somer Şeften dikkat çeken soru geldi.
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"HANGİSİ GERÇEK FATMA NUR?" Somer Şef, "Fatma Nur, geçtiğimiz hafta üç tabak almışsın hepsi kaybetmiş. Bir dokunulmazlığın, kaptanlığın ya da ödülün yok. Başarı olarak elle tutulabilecek tek şey, elemelerde burada bir canavara dönüşüyorsun. Biraz seriyorsun bence, önce çıktığın bir oyun yok. Ne zaman burayı ciddiye alıp, işine konsantre olup tabak çıkartacaksın? Veya bunlar benim umrumda değil popülerlik mi önemli diyorsun? Hangisi gerçek Fatma Nur?" diye sordu.
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Bu dikkat çeken sorunun üzerine Fatmanur "Bu çok ağır oldu. Beklemiyordum, buradan vuracağınızı. Elimden geleni yapıyorum. Arka tarafta da çalışıyorum. Asılacağım yani. Bu hafta öne çıkmak için çabalayacağım. Ciddiye alıyorum gerçekten. Tabağı geçmediğinden bile ağlayan benim. Bu ağır oldu biraz" şeklinde konuşarak Somer Şef?in sorusunun beklemediği yerden geldiğini ifade etti.
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Bunun üzerine Somer Şef ise "Bazen biraz ağır olmak gerekir. Gerçekler ağırdır" cevabını verdi.