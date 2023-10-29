Somer Şef'ten Fatmanur'a Ağır Sözler!

KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Togg'da seri üretime son üç gün
Togg'da seri üretime son üç gün
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi

Somer Şef'ten Fatmanur'a Ağır Sözler!

TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı.

  1. TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Somer şef yarışmacılara çeşitli sorulan sordu. Ünlü şef istatistiklerden bahsederek Fatmanur?a "Umrumda olan tabaklarım değil, popülerlik mi diyorsun?" diye sorarak sözleriyle programa damga vurdu.

    TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Somer şef yarışmacılara çeşitli sorulan sordu. Ünlü şef istatistiklerden bahsederek Fatmanur?a "Umrumda olan tabaklarım değil, popülerlik mi diyorsun?" diye sorarak sözleriyle programa damga vurdu.

  2. Yeni bir haftanın başladığı yarışmada yarışmacılar ilk olarak kaptanlık mücadelesi için tezgâhlara geçtiler. Yarışmacılardan kaptanlık mücadelesi için tulumba tatlısı yapılması istenirken oyun başlamadan önce şefler yarışmacılara çeşitli sorular sordular.

    Yeni bir haftanın başladığı yarışmada yarışmacılar ilk olarak kaptanlık mücadelesi için tezgâhlara geçtiler. Yarışmacılardan kaptanlık mücadelesi için tulumba tatlısı yapılması istenirken oyun başlamadan önce şefler yarışmacılara çeşitli sorular sordular.

  3. Mehmet Şef'in açılışın ardından Fatmanur?a "Yıktın her yeri Fatma Nur, bu ne enerji?" demesinin üzerine; Fatma Nur "Bugün çok enerjik hissediyorum, kaptan olmaya geldim o yüzden. Çok iyi hissediyorum" cevabıyla karşılık verdi.

    Mehmet Şef'in açılışın ardından Fatmanur?a "Yıktın her yeri Fatma Nur, bu ne enerji?" demesinin üzerine; Fatma Nur "Bugün çok enerjik hissediyorum, kaptan olmaya geldim o yüzden. Çok iyi hissediyorum" cevabıyla karşılık verdi.

  4. "KAPTAN OLMADAN GİTMEK İSTEMİYORUM" Yalçınkaya'nın "Neye borçluyuz bu kaptanlık motivasyonunu?" sorusuna ise ?Şefim pazar gecesinden sonra bende bir şeyler yanmaya başladı. Artık yavaş yavaş da zorlaşıyor. Bari bir kaptan olayım öyle gideyim dedim. Kaptan olmadan buradan gitmek istemiyorum.? diyerek cevap verdi.

    "KAPTAN OLMADAN GİTMEK İSTEMİYORUM" Yalçınkaya'nın "Neye borçluyuz bu kaptanlık motivasyonunu?" sorusuna ise ?Şefim pazar gecesinden sonra bende bir şeyler yanmaya başladı. Artık yavaş yavaş da zorlaşıyor. Bari bir kaptan olayım öyle gideyim dedim. Kaptan olmadan buradan gitmek istemiyorum.? diyerek cevap verdi.

  5. Bu cevabın ardından Mehmet Şef Fatma Nur'a, Atike'nin adı yazıldıktan sonra "Burada arka tarafta konuşulan ile öndeki davranışlar tutmuyor" dediğini hatırlattı. Şef bu hatırlatmanın üzerine yarışmacıdan "Şefim genel olarak doğru. Burada önde ve arkada farklı olan insan sadece ben değilim. Arkada çok daha iyi bir insanım. Önlüğü giyince cadılaşıyorum. O da benim hırsımdan" yanıtını aldı.

    Bu cevabın ardından Mehmet Şef Fatma Nur'a, Atike'nin adı yazıldıktan sonra "Burada arka tarafta konuşulan ile öndeki davranışlar tutmuyor" dediğini hatırlattı. Şef bu hatırlatmanın üzerine yarışmacıdan "Şefim genel olarak doğru. Burada önde ve arkada farklı olan insan sadece ben değilim. Arkada çok daha iyi bir insanım. Önlüğü giyince cadılaşıyorum. O da benim hırsımdan" yanıtını aldı.

  6. Sözlerine "Pazar günü bir ara gideceğim diye korktum. Bundan sonra potaya girmemek için uğraşacağım. Korktuğum için değil, o stresi yaşamamak için" diyerek devam eden Fatmanur?a bu sefer de Somer Şeften dikkat çeken soru geldi.

    Sözlerine "Pazar günü bir ara gideceğim diye korktum. Bundan sonra potaya girmemek için uğraşacağım. Korktuğum için değil, o stresi yaşamamak için" diyerek devam eden Fatmanur?a bu sefer de Somer Şeften dikkat çeken soru geldi.

  7. "HANGİSİ GERÇEK FATMA NUR?" Somer Şef, "Fatma Nur, geçtiğimiz hafta üç tabak almışsın hepsi kaybetmiş. Bir dokunulmazlığın, kaptanlığın ya da ödülün yok. Başarı olarak elle tutulabilecek tek şey, elemelerde burada bir canavara dönüşüyorsun. Biraz seriyorsun bence, önce çıktığın bir oyun yok. Ne zaman burayı ciddiye alıp, işine konsantre olup tabak çıkartacaksın? Veya bunlar benim umrumda değil popülerlik mi önemli diyorsun? Hangisi gerçek Fatma Nur?" diye sordu.

    "HANGİSİ GERÇEK FATMA NUR?" Somer Şef, "Fatma Nur, geçtiğimiz hafta üç tabak almışsın hepsi kaybetmiş. Bir dokunulmazlığın, kaptanlığın ya da ödülün yok. Başarı olarak elle tutulabilecek tek şey, elemelerde burada bir canavara dönüşüyorsun. Biraz seriyorsun bence, önce çıktığın bir oyun yok. Ne zaman burayı ciddiye alıp, işine konsantre olup tabak çıkartacaksın? Veya bunlar benim umrumda değil popülerlik mi önemli diyorsun? Hangisi gerçek Fatma Nur?" diye sordu.

  8. Bu dikkat çeken sorunun üzerine Fatmanur "Bu çok ağır oldu. Beklemiyordum, buradan vuracağınızı. Elimden geleni yapıyorum. Arka tarafta da çalışıyorum. Asılacağım yani. Bu hafta öne çıkmak için çabalayacağım. Ciddiye alıyorum gerçekten. Tabağı geçmediğinden bile ağlayan benim. Bu ağır oldu biraz" şeklinde konuşarak Somer Şef?in sorusunun beklemediği yerden geldiğini ifade etti.

    Bu dikkat çeken sorunun üzerine Fatmanur "Bu çok ağır oldu. Beklemiyordum, buradan vuracağınızı. Elimden geleni yapıyorum. Arka tarafta da çalışıyorum. Asılacağım yani. Bu hafta öne çıkmak için çabalayacağım. Ciddiye alıyorum gerçekten. Tabağı geçmediğinden bile ağlayan benim. Bu ağır oldu biraz" şeklinde konuşarak Somer Şef?in sorusunun beklemediği yerden geldiğini ifade etti.

  9. Bunun üzerine Somer Şef ise "Bazen biraz ağır olmak gerekir. Gerçekler ağırdır" cevabını verdi.

    Bunun üzerine Somer Şef ise "Bazen biraz ağır olmak gerekir. Gerçekler ağırdır" cevabını verdi.