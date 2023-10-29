Somer Şef'ten Fatmanur'a Ağır Sözler!

"HANGİSİ GERÇEK FATMA NUR?" Somer Şef, "Fatma Nur, geçtiğimiz hafta üç tabak almışsın hepsi kaybetmiş. Bir dokunulmazlığın, kaptanlığın ya da ödülün yok. Başarı olarak elle tutulabilecek tek şey, elemelerde burada bir canavara dönüşüyorsun. Biraz seriyorsun bence, önce çıktığın bir oyun yok. Ne zaman burayı ciddiye alıp, işine konsantre olup tabak çıkartacaksın? Veya bunlar benim umrumda değil popülerlik mi önemli diyorsun? Hangisi gerçek Fatma Nur?" diye sordu.