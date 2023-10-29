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Son Halini Görenler Küçük Dilini Yuttu!

Şarkıcı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla resmen tanınmaz hale geldi.

  1. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmış ve büyük bir şöhretin kapılarını Tatlıses'in desteğiyle aralamayı başarmıştı.

    Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmış ve büyük bir şöhretin kapılarını Tatlıses'in desteğiyle aralamayı başarmıştı.

  2. "Didem", "İçim İçime", "Aşıksın" ve "Resmimi Çeke Çeke" gibi parçalarla müzik dünyasında adını duyuran ünlü şarkıcı hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip.

    "Didem", "İçim İçime", "Aşıksın" ve "Resmimi Çeke Çeke" gibi parçalarla müzik dünyasında adını duyuran ünlü şarkıcı hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip.

  3. Tatlıses'in sağ kolu olan ünlü şarkıcı şimdilerde 36 yaşında. Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren ünlü şarkıcı resmen başka birine dönüştü.

    Tatlıses'in sağ kolu olan ünlü şarkıcı şimdilerde 36 yaşında. Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren ünlü şarkıcı resmen başka birine dönüştü.

  4. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dudak uçuklattı.

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dudak uçuklattı.

  5. Uğradığı değişimle bir dönem Michael Jackson'a benzetilen Güneli hayranlarından gelen yorumlara çok sinirlenmişti.

    Uğradığı değişimle bir dönem Michael Jackson'a benzetilen Güneli hayranlarından gelen yorumlara çok sinirlenmişti.

  6. İşte Azeri kızı Günel'in herkesi şoke eden son hali...

    İşte Azeri kızı Günel'in herkesi şoke eden son hali...