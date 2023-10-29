Son Halini Görenler Küçük Dilini Yuttu!
Şarkıcı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla resmen tanınmaz hale geldi.
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Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmış ve büyük bir şöhretin kapılarını Tatlıses'in desteğiyle aralamayı başarmıştı.
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"Didem", "İçim İçime", "Aşıksın" ve "Resmimi Çeke Çeke" gibi parçalarla müzik dünyasında adını duyuran ünlü şarkıcı hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip.
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Tatlıses'in sağ kolu olan ünlü şarkıcı şimdilerde 36 yaşında. Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren ünlü şarkıcı resmen başka birine dönüştü.
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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dudak uçuklattı.
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Uğradığı değişimle bir dönem Michael Jackson'a benzetilen Güneli hayranlarından gelen yorumlara çok sinirlenmişti.
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İşte Azeri kızı Günel'in herkesi şoke eden son hali...
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