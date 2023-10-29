Çocuk Ve Bebeklerde Virüs Salgını!

3 GÜNDE VİRÜS YERLEŞİYOR Hastalığın bir yerleşme süresi olduğundan bahseden Dr. Ayas, 3 gün gibi bir zaman diliminde yerleştiğini belirterek "Bu süre sonunda, çocukta hafif ateş ve kusma ardından ise karın ağrısı ve ishal başlıyor. Hasta bebek ve çocuklarda virüs temasından 1-3 gün sonra belirtiler görülmeye başlar. Hastaların yüzde 80- yüzde 90?ında yüksek ateş ve kusma ilk belirtilerdir.1-2 içinde, günde 3-10 defa oluşan ishal eşlik eder. Ayrıca rota geçiren bebek ve çocuklarda halsizlik, bitkinlik, ağız kuruluğu, idrara az çıkma, iştahsızlık, kilo kaybı en önemli belirtilerdir. Ufak bebeklerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda klinik oldukça ağır seyreder." açıklamasını yaptı.