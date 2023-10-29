Çocuk Ve Bebeklerde Virüs Salgını!
Son zamanlarda hastaneye getirilen çocuk ve bebek sayısında artış olduğunu belirten uzmanlar, ishal, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerde bebek ve çocuklarda aileleri virüs riskine karşı uyardı.
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Son zamanlarda hastaneye getirilen çocuk ve bebek sayısında artış olduğunu belirten uzmanlar, ishal, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerde bebek ve çocuklarda aileleri virüs riskine karşı uyardı. Virüs olabileceğini belirten uzmanlar, ölümcül sonuçlardan kaçınmak için, hijyen önemi üzerinde durdu.
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas, son zamanlardan çocuk ve bebeklerden artan ateş, mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerin arttığını belirterek korkuttu.
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ÖZELLİKLE 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA DİKKAT! Dr. Ayas, özellikle 5 yaş altı çocuklarda virüs olabileceğini belirtirken, bulaşıcı olduğuna dikkat çekmek istediğini belirtti. Hastalığın tedavi edilmediğinde ölüme yol açabileceğinin altı çizilirken, ailelerin bu konuda titiz davranması gerektiğini açıkladı.
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Dr. Ayas "Rota virüsü, 5 yaş altı çocuklarda ve küçük bebeklerde yüksek ateş, ishal, kusma ile seyreden, bazen ağır ishal tablosuna yol açan bir hastalıktır. Bütün dünya coğrafyasında görülmekle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın seyredilmekte, yüksek yatış oranları nedeniyle ileri düzeyde iş ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin çoğu rota aşısını ulusal aşı programına dahil etmesi nedeniyle rota riskini oldukça azaltmışlardır." ifadelerini kullandı.
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ali Ayas, ciddi sağlık sorunlarından kurtulmak için ya da riski azaltmak için hijyene ve temizliğe önem verilmesinin altını çizdi.
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HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ! Dikkat edilmesi gerekenleri belirten doktor "Rota virüsü, bu hastalığı taşıyanların dışkıları ile bulaşmış su ve gıdalarla toplum içinde kolayca yayılma gösterir. Bu nedenle el yıkama alışkanlığı, temiz su ve gıda ve hijyen çok önemlidir" açıklamasıyla ailelerin özellikle çocuk ve bebeklerine karşı daha da dikkatli olması gerektiğini belirtti.
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3 GÜNDE VİRÜS YERLEŞİYOR Hastalığın bir yerleşme süresi olduğundan bahseden Dr. Ayas, 3 gün gibi bir zaman diliminde yerleştiğini belirterek "Bu süre sonunda, çocukta hafif ateş ve kusma ardından ise karın ağrısı ve ishal başlıyor. Hasta bebek ve çocuklarda virüs temasından 1-3 gün sonra belirtiler görülmeye başlar. Hastaların yüzde 80- yüzde 90?ında yüksek ateş ve kusma ilk belirtilerdir.1-2 içinde, günde 3-10 defa oluşan ishal eşlik eder. Ayrıca rota geçiren bebek ve çocuklarda halsizlik, bitkinlik, ağız kuruluğu, idrara az çıkma, iştahsızlık, kilo kaybı en önemli belirtilerdir. Ufak bebeklerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda klinik oldukça ağır seyreder." açıklamasını yaptı.
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ÖLÜME SEBEBİYET VERİYOR! Dr. Ayas "Rotada ölüm nedenlerinin başında ağır sıvı ve iyon kaybı gelir. Günümüzde rota virüsü teşhisi dışkı ile kısa sürede belirlenir. Rota hastalığında en iyi tedavi yöntemi sıvı ve iyon kaybını yerine koymak, kusma geçtikten sonra hemen beslemeye başlamaktır. Hastalığı hafif geçirenin hastaneye yatışı istenmez. Bol sıvı alımı, yoğurt, yoğurtlu pirinç çorba, yağ ve şekeri fazla olmayan gıdalar, elma, muz, haşlanmış havuç, gibi meyveler verilir. Hastalıktan korunmak için el yıkama alışkanlığı, temiz gıda ve su ve hijyen çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
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EN GÜVENİLİR KORUNMA YÖNTEMİ : AŞI!
Bu bulaşıcı hastalık konusunda yine en iyi yolun aşılanmak olduğunun altını çizerken Dr. Ayas "Dünya devletlerinin çoğunda uygulanan ve ülkemizde yıllardır kullanılan 2 adet ruhsatlı aşı mevcuttur. Bu aşıların uygulanması halinde bebeklerde rota virüsüne karşı önemli bir bağışıklık sağlanmaktadır. Rota aşısı ağız yoluyla iki kez uygulanır. İlk doz bebek 6-14 haftalık iken başlanmalı, 2.aşı 6. Ayı dolduruncaya dek mutlaka yapılmalı ve iki aşı arasında en az 1 ay olmalıdır.2. aşı ise ağız yoluyla 2 kez uygulanır. "
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"Aşılar arasında en az 1 ay olmalıdır. Bu her iki aşı güvenilir aşılardır, yan etkileri oldukça nadirdir. Yüzde 1- yüzde 2 vakada hafif alerji, ishal, ve kusma görülebilir. Birinci aşıdan sonra şiddetli alerjik reaksiyon geçirenlerde, bağışıklık sisteminde yetmezlik olanlarda, bağırsak düğümlenmesi geçirenlerde rota aşısı yapılmamalıdır. Rota aşısı ağız yoluyla verildikten sonra 2 saat içinde kusulmaması önerilir. Rota aşılarını diğer aşılarla birlikte uygulanmasında da bir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.