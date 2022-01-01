Acun Ilıcalı'dan Turbo Turabi'ye yanıt gecikmedi

"Reyting rekorları kırdırdım, bir kere beni..." Bunu gören Survivor'ın eski yarışmacısı Turabi ise "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım. Reyting rekorları kırdırdım. Bir kere beni "Dünyanın en iyi yarışmacısı sevgili kardeşi Turbo Turabi" diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. "Benim Survivor hayalim Turabi" lafın her şeye bedel" diyerek sitem dolu bir yorumda bulundu.