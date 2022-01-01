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Acun Ilıcalı'dan Turbo Turabi'ye Yanıt Gecikmedi

Acun Ilıcalı'dan Turbo Turabi'ye yanıt gecikmedi

  1. Survivor yarışmasında iki kez üst üste şampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Turbo Turabi lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın geçtiğimiz günlerde ??Burada kimse bakire ölmez?? sözleri ve "Survivor 2023" açıklaması çok konuşulmuştu. Ünlü ismin bu kez Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf karesine 'reyting rekorları kırdırdım' diyerek sitem etmesi dikkat çekerken, Ilıcalı'dan Turabi'ye flaş bir cevap geldi.

    Survivor yarışmasında iki kez üst üste şampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Turbo Turabi lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın geçtiğimiz günlerde ??Burada kimse bakire ölmez?? sözleri ve "Survivor 2023" açıklaması çok konuşulmuştu. Ünlü ismin bu kez Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf karesine 'reyting rekorları kırdırdım' diyerek sitem etmesi dikkat çekerken, Ilıcalı'dan Turabi'ye flaş bir cevap geldi.

  2. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

  3. Yarışma sonrası birçok programda boy gösteren Turbo Turabi, son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olmuştu.

    Yarışma sonrası birçok programda boy gösteren Turbo Turabi, son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olmuştu.

  4. Survivor 2023 sezonunda yarışmacı olarak katılacak isimler merak edilirken flaş bir paylaşıma imza atan Turbo Turabi "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna verdiği cevapta, "Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bu hayatı Survivor'a borçluyum. Reality TV show kariyerimin jübilesini Survivor'da yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

    Survivor 2023 sezonunda yarışmacı olarak katılacak isimler merak edilirken flaş bir paylaşıma imza atan Turbo Turabi "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna verdiği cevapta, "Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bu hayatı Survivor'a borçluyum. Reality TV show kariyerimin jübilesini Survivor'da yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

  5. Ayrıca programı sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve şöhret basamaklarını tırmanan Turabi, Acun Ilıcalı'yı da unutmamış yaptığı paylaşımda Ilıcalı'yı etiketleyerek, "Her şey için çok ama çok teşekkür ederim abi" ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrıca programı sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve şöhret basamaklarını tırmanan Turabi, Acun Ilıcalı'yı da unutmamış yaptığı paylaşımda Ilıcalı'yı etiketleyerek, "Her şey için çok ama çok teşekkür ederim abi" ifadelerini kullanmıştı.

  6. Acun Ilıcalı paylaştı, Turabi sitem etti Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, keyifli anlarını ve çekildiği fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ilıcalı son olarak paylaştığı fotoğrafının altında "Dünyanın en iyi sunucusu, sevgili arkadaşım Antonio Rosique" notunu düştü.

    Acun Ilıcalı paylaştı, Turabi sitem etti Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, keyifli anlarını ve çekildiği fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ilıcalı son olarak paylaştığı fotoğrafının altında "Dünyanın en iyi sunucusu, sevgili arkadaşım Antonio Rosique" notunu düştü.

  7. "Reyting rekorları kırdırdım, bir kere beni..." Bunu gören Survivor'ın eski yarışmacısı Turabi ise "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım. Reyting rekorları kırdırdım. Bir kere beni "Dünyanın en iyi yarışmacısı sevgili kardeşi Turbo Turabi" diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. "Benim Survivor hayalim Turabi" lafın her şeye bedel" diyerek sitem dolu bir yorumda bulundu.

    "Reyting rekorları kırdırdım, bir kere beni..." Bunu gören Survivor'ın eski yarışmacısı Turabi ise "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım. Reyting rekorları kırdırdım. Bir kere beni "Dünyanın en iyi yarışmacısı sevgili kardeşi Turbo Turabi" diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. "Benim Survivor hayalim Turabi" lafın her şeye bedel" diyerek sitem dolu bir yorumda bulundu.

  8. Acun Ilıcalı da bu yanıta sessiz kalmayıp şu cevabı verdi: "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum"

    Acun Ilıcalı da bu yanıta sessiz kalmayıp şu cevabı verdi: "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum"