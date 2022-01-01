Ay, Dünya'dan Giderek Uzaklaşıyor
Günler 24 saati geçebilir!
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Araştırmada kaydedilen sonuçlara göre Ay Dünya'dan 238.855 mil uzakta. Bundan 2,45 milyar yıl önce Ay ve Dünya?nın uzaklığı 200.000 milin altındaydı.
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Ay, Dünya üzerinde saat akışını belirleyici önemli bir rol oynar. Ay ne kadar uzaklaşırsa günler o kadar uzar.
Bundan 2.45 milyar yıl önce günler 24 saat değil, 16.9 saatti. Bu, bütün bir günün daha da uzayacağı anlamına geliyor, ancak böyle bir farkın oluşması bilimsel olarak milyonlarca yıl alıyor.
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İlk olarak 1969 yılında NASA Apollo görevlerinde Ay ile ilgili bu ilginç gerçeği fark etti. Ay her geçen yıl Dünya?dan 3.8 cm uzaklaşıyor.
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Bulgular PNAS dergisinde yayımlandı.