Dünyayı bekleyen yeni tehdit açıklandı!

DSÖ, en son 2018'de yayınladığı listede 'X Hastalığı' da dahil olmak üzere öncelikli patojenler listesini açıklamıştı. Şimdi ise en tehlikeli 19 mantar türünün yer aldığı liste dünyaya duyuruldu. DSÖ'nün AMR (antimikrobiyal direnç) sorumlusu Dr. Hanan Balkhy "Bakteriyel antimikrobiyal direnç pandemisinin gölgelerinden ortaya çıkan mantar enfeksiyonları büyüyor ve tedavilere her zamankinden daha dirençli hale geliyor, bu da dünya çapında bir halk sağlığı sorunu haline geliyor" dedi. Mantar Enfeksiyonları için Küresel Eylem Fonu, her yıl 300 milyondan fazla insanın ciddi bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını ve yılda 1 milyon 600 bin kişinin en yaygın enfeksiyonlardan öldüğünü tahmin ediyor. 25 milyon insanın daha ölme veya görme yetilerini kaybetme riski altında olduğunu söylüyor.