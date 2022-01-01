Saç Düzleştiricisi Kullananlara Kötü Haber!

KAŞINTI Saçın birçok yan etkilerinin yanında belkide en rahatsız edici durumlardan biri de kaşıntıdır. Saçların nemini yitirmesi, köklerde oluşan güçsüzlük, doğal yağ üretimini engeler. Bu durum ise kaşıntı, kızarıklık, pul pul dökülme gibi semptomları beraberinde getirir.