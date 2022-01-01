Saç Düzleştiricisi Kullananlara Kötü Haber!
Tüm güzel şeylerin bir bedeli vardır. Evde pratik olarak kullandığımız düzleştiricinin kanseri tetiklediğini biliyor muydunuz?
-
Tüm güzel şeylerin bir bedeli vardır. Evde pratik olarak kullandığımız düzleştiricinin kanseri tetiklediğini biliyor muydunuz? Bilim insanları yaptığı araştırmalar doğrultusunda saç düzleştiricisi kullanan kişilerin, kullanmayanlara göre kansere yakalanma olasılığını 2 buçuk kat artırdığını ileri sürdü. Peki her gün saç düzleştirmenin zararları neler?
-
İnsanların sahip oldukları şeylerden memnun olmadıkları bir gerçek. Düz saçlılar kıvırcık, kıvırcık saçlılar düz, kısa saçlılar daha uzun ister.
-
İlerleyen teknolojiyle bu döngünün son bulması elbette mümkün. Fakat saçınızı istediğiniz zaman şekil vermek bir lütuf gibi görünsede, saçınızın genel sağlığı için de oldukça tehlikelidir.
-
Saç düzleştirmek kısa sürede ne kadar kurtarıcı gibi görünsede işlem sırasında kafa derisine zarar veriyor ve kanser riskini tetikliyor.
-
Saçları yüksek ısıda düzleştirmek saçları yıprandırmadan, kuru görünüme kadar birçok zararları mevcut. Zararları saymakla bitmeyen saç düzleştirici hakkında işte detaylar...
-
ÖSTROJEN HORMON DENGESİNİ BOZUYOR Kalıcı olarak yapılan düzleştirme işleminde bulunan paraben ve çeşitli metaller östrojen hormonunda bozulmaları meydana getiriyor. Ve bu bozulma sonucunda kadınlarda kanser riski gözlemleniyor.
-
KURULUK Saç düzleştirmeden en sık görülen sorunlardan biride saç kuruluğudur. Fön çekimi esnasında çıkan duman saçın nemini alarak saçı kurutur. İlerleyen zamanlarda saçda güçsüzleşme meydana gelir.
-
SAÇ KIRILMASI Bir diğer yan etkisi ise saçları kırmasıdır. Oluşan kuruluk, saçların uclarını zayıflatarak kırılmaları meydana getirir.
-
SAÇ DÖKÜLMESİ Saç düzleştirmenin en sık görülen zararlarından birisaç dökülmesidir. Yoğun ısının saç yüzeylerine uygulanması sonucu oluşan kimyasal tepkime saç dökülmesine neden olur. Düzenli rutinlerle oluşacak düzleştirme ilerleyen zamanlarda saç köklerine de zarar vererek kelliğe yol açabilir.
-
KAŞINTI Saçın birçok yan etkilerinin yanında belkide en rahatsız edici durumlardan biri de kaşıntıdır. Saçların nemini yitirmesi, köklerde oluşan güçsüzlük, doğal yağ üretimini engeler. Bu durum ise kaşıntı, kızarıklık, pul pul dökülme gibi semptomları beraberinde getirir.
-
DAHA YAVAŞ SAÇ BÜYÜMESİ Saçların ucunda ve köklerinde oluşan rahatsızlıkların meydana gelmesi saçların uzamasını engeller. Kuru ve nemsiz olan saçlar daha geç uzamaya neden olur.
-
Saçlarınızın sürekli maruz kaldığı işlemler sonucunda bu gibi yan etkilerle karşılaşmanız olasıdır.
-
Bu durumlarda daha az saç düzleştirmeli ve saç bakımını iyi sağlanmalıdır.