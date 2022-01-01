Otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
1 Milyonluk Eve 4.167 TL Taksitle Sahip Olabilirsiniz.
1 Milyonluk Eve 4.167 TL Taksitle Sahip Olabilirsiniz.
Sponsorlu İçerik
Resmi Gazete'de tarih verildi: Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
Resmi Gazete'de tarih verildi: Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
Togg'un renkleri belli oldu
Togg'un renkleri belli oldu
İnternet sitesi açıldı: İşte 16 maddede Türkiye Yüzyılı
İnternet sitesi açıldı: İşte 16 maddede Türkiye Yüzyılı
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Ekonomiye ilişkin torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak
Ekonomiye ilişkin torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak
Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması
Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması
'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak
Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak
Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli
Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan yeni adım
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan yeni adım
Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde 17 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde 17 madde daha kabul edildi
Tahliye kararı verilen evi bu hale getirdiler: 500 bin TL masraf var
Tahliye kararı verilen evi bu hale getirdiler: 500 bin TL masraf var
Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama
İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı
Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 425 lira oldu
Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 425 lira oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturması açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturması açıklaması
MB: Politika-kredi faizi makası dengesi yakından takip ediliyor
MB: Politika-kredi faizi makası dengesi yakından takip ediliyor
AVM'lerde bitmeyen tartışma: Otopark ücretli mi ücretsiz mi?
AVM'lerde bitmeyen tartışma: Otopark ücretli mi ücretsiz mi?
2022-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
2022-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
Bakan Bozdağ: TTB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Bakan Bozdağ: TTB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz

Otomobillere ÖTV İndirimi Ne Zaman Gelecek?

Otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

  1. ÖTV indiriminde son durum merak ediliyor. Araç sahibi olabilmek için artan fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, 'ÖTV indirimi gelecek mi?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. TŞOF Başkanı ve OSD Başkanı tarafından ÖTV indirimiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Peki, ÖTV indirimi gelir mi? Otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte son durum.

    ÖTV indiriminde son durum merak ediliyor. Araç sahibi olabilmek için artan fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, 'ÖTV indirimi gelecek mi?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. TŞOF Başkanı ve OSD Başkanı tarafından ÖTV indirimiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Peki, ÖTV indirimi gelir mi? Otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte son durum.

  2. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarını yenilemek isteyen şoför esnafının vergi indirimi beklediğini ifade etti.<br> Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, şoförlerin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve trafikte daha konforlu seyretmek için ticari araçlarını yenilemek istediklerini bildirdi.<br> Bunun için haziran 2019'da sona eren ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Apaydın, ticari araçlara yönelik ÖTV'nin yanında KDV indiriminin de piyasada araç fiyatlarını düşüreceğine dikkati çekti.

    Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarını yenilemek isteyen şoför esnafının vergi indirimi beklediğini ifade etti.
    Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, şoförlerin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve trafikte daha konforlu seyretmek için ticari araçlarını yenilemek istediklerini bildirdi.
    Bunun için haziran 2019'da sona eren ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Apaydın, ticari araçlara yönelik ÖTV'nin yanında KDV indiriminin de piyasada araç fiyatlarını düşüreceğine dikkati çekti.

  3. Vergi indiriminden taksici, dolmuşçu, servisçi, kamyoncu gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının memnun olacağını ve vatandaşların daha kaliteli hizmet alacaklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti: "Neticede şoför esnafımızın araçlarının da bir miadı var. Güncel piyasada mevcut fiyat artışları esnafımızın araç yenilemesini zorlaştırdığı gibi araçlarını yenileyemeyen esnafı da birtakım sorunlarla baş başa bırakıyor. Pandemiden yeni çıkan ve işlerini toparlamaya çalışan şoför esnafımızın araçlarını yenileyerek hizmet kalitesini artırmasına vesile olunmalı. Devletimiz her zaman esnafının yanında olduğu gibi oluşan bu sıkıntının giderilmesi için de beklentiye ilaç olmalı."

    Vergi indiriminden taksici, dolmuşçu, servisçi, kamyoncu gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının memnun olacağını ve vatandaşların daha kaliteli hizmet alacaklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti: "Neticede şoför esnafımızın araçlarının da bir miadı var. Güncel piyasada mevcut fiyat artışları esnafımızın araç yenilemesini zorlaştırdığı gibi araçlarını yenileyemeyen esnafı da birtakım sorunlarla baş başa bırakıyor. Pandemiden yeni çıkan ve işlerini toparlamaya çalışan şoför esnafımızın araçlarını yenileyerek hizmet kalitesini artırmasına vesile olunmalı. Devletimiz her zaman esnafının yanında olduğu gibi oluşan bu sıkıntının giderilmesi için de beklentiye ilaç olmalı."

  4. ÖTV konusunda matrahın güncellenmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, ÖTV indirimine yönelik açıklamalarda bulundu.

    ÖTV konusunda matrahın güncellenmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, ÖTV indirimine yönelik açıklamalarda bulundu.

  5. Eroldu açıklamasında, "Böyle bir değişikliğin de olacağını ben beklemiyorum ama tabii sonuçta bu söylentiler, bu konuşmalar da iç piyasaya zarar veriyor bir yerde. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor.<br> Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu. Şimdi tabii ihraç pazarlarındaki bu talep daralması riskine karşılık bizim muhakkak otomotiv sanayini korumak anlamında, otomotiv sanayinin yarattığı istihdam, otomotiv sanayinin yarattığı ihracat, katma değeri korumak anlamında yukarıdaki maddelerle iç piyasanın desteklenmesi bizce son derece önemli bir yer teşkil ediyor." ifadelerine yer verdi.

    Eroldu açıklamasında, "Böyle bir değişikliğin de olacağını ben beklemiyorum ama tabii sonuçta bu söylentiler, bu konuşmalar da iç piyasaya zarar veriyor bir yerde. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor.
    Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu. Şimdi tabii ihraç pazarlarındaki bu talep daralması riskine karşılık bizim muhakkak otomotiv sanayini korumak anlamında, otomotiv sanayinin yarattığı istihdam, otomotiv sanayinin yarattığı ihracat, katma değeri korumak anlamında yukarıdaki maddelerle iç piyasanın desteklenmesi bizce son derece önemli bir yer teşkil ediyor." ifadelerine yer verdi.

  6. TESK BAŞKANI'NDAN ÖTV İNDİRİMİ TALEBİ <br> Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.<br> Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    TESK BAŞKANI'NDAN ÖTV İNDİRİMİ TALEBİ
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
    Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

  7. Sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." ifadelerini kullandı.

    Sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." ifadelerini kullandı.

  8. "ARAÇ FİYATLARI 3 KAT ARTTI" <br><br> Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:<br><br> "ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."

    "ARAÇ FİYATLARI 3 KAT ARTTI"

    Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."