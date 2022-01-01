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Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önce oynadığı ve kült haline gelmiş 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle ilgili samimi itirafta bulundu.

  1. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında sinemaseverlerle birlikte izleyen Türkan Şoray samimi açıklamalarda bulundu.

    Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında sinemaseverlerle birlikte izleyen Türkan Şoray samimi açıklamalarda bulundu.

  2. Usta oyuncu Türkan Şoray ise, hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin, kültürlerin kaynaştığı Mardin?e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini söyledi.

    Usta oyuncu Türkan Şoray ise, hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin, kültürlerin kaynaştığı Mardin?e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini söyledi.

  3. Hayranların yoğun ilgisine teşekkür eden Şoray, ?Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım, dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin?den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma çok mutluyum.? diye konuştu.

    Hayranların yoğun ilgisine teşekkür eden Şoray, ?Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım, dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin?den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma çok mutluyum.? diye konuştu.

  4. Şoray sözlerine bu şekilde devam etti: "Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu filmin sevenlerimin gözünde ayrı bir yere sahip olduğunu bir defa daha gördüm.

    Şoray sözlerine bu şekilde devam etti: "Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu filmin sevenlerimin gözünde ayrı bir yere sahip olduğunu bir defa daha gördüm.

  5. YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ Filmde canlandırdığın 'Asya' rolü de öyle. Çok özel bir filmdi benim için. 'Asya' rolüne hayat vermek benim kariyerimde de önemli bir yere sahip. Türk izleyicisi gibi ben de Asya'yı çok sevdim."

    YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ Filmde canlandırdığın 'Asya' rolü de öyle. Çok özel bir filmdi benim için. 'Asya' rolüne hayat vermek benim kariyerimde de önemli bir yere sahip. Türk izleyicisi gibi ben de Asya'yı çok sevdim."