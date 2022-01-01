Hayranların yoğun ilgisine teşekkür eden Şoray, ?Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım, dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin?den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma çok mutluyum.? diye konuştu.