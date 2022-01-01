Kulak Çubuğu Sağır Eder Mi?

Dış kulak yolunun oluşturmuş olduğu kahverengimsi bir salgı meydana geliyor. Bu salgı dış kulak yolunu dışarıdan gelebilecek enfeksiyona karşı koruyor. Bu salgı günlük yaşantımızda kendini dışarı atabiliyor fakat biz farkına varmadığımızdan dolayı bunu ekstra temizleme ihtiyacı duyuyoruz.