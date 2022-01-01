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Togg'un Renkleri Belli Oldu: Renkler Ne Anlama Geliyor?

İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin renk seçenekleri ve seçilen renklerin anlamları...

  1. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV?un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

    Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV?un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

  2. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV?da "Türkiye?nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV?da "Türkiye?nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

  3. Togg, Türkiye?nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

    Togg, Türkiye?nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

  4. ANADOLU <br> TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi <br> Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alıyor.

    ANADOLU
    TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi
    Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alıyor.

  5. PAMUKKALE <br> Beyaz - Pamukkale beyazı: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham alıyor.

    PAMUKKALE
    Beyaz - Pamukkale beyazı: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham alıyor.

  6. GEMLİK <br> Gemlik: Gemlik mavisi olarak adlandırılacak. Zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alıyor.

    GEMLİK
    Gemlik: Gemlik mavisi olarak adlandırılacak. Zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alıyor.

  7. KAPADOKYA <br> Kapadokya - Bej: Kapadokya?nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden alıyor.

    KAPADOKYA
    Kapadokya - Bej: Kapadokya?nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden alıyor.

  8. OLTU <br> Oltu - Siyah: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ediyor.

    OLTU
    Oltu - Siyah: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ediyor.

  9. KULA <br> Gri - Kula: Kula?nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıtıyor.

    KULA
    Gri - Kula: Kula?nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıtıyor.

  10. Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik?in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula?nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya?nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV?un dış renklerinde buluşturdu.

    Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik?in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula?nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya?nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV?un dış renklerinde buluşturdu.

  11. Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye?ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye?mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg?un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

    Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye?ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye?mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg?un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."