İbrahim Tatlıses'in Kazasıyla İlgili Şok Gelişme!
25 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken içinde bulunduğu aracın kayması sonucu oluşan kazada ölümden dönmüştü. O kazayla ilgili flaş gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...
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Usta sanatçı, geçtiğimiz Ağustos ayında sekiz kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü.
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Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in yapılan sağlık taramasında ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edilmişti.
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Ünlü türkücü, ayağındaki iki kırığa rağmen söz verdiği üzere hayranlarıyla buluşmasını ertelememiş, önce Bodrum, daha sonra Çeşme'de sahneye çıkmıştı.
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ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM DEDİ DOSYA KAPANDI Kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, minibüste bulunan İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 8 kişinin ifadesini aldı. Tatlıses ve beraberindekiler, kamyonet sürücüsü şüpheli Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmadıklarını belirtti.
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Savcılık, şüphelinin eyleminin 'taksirle yaralama' suçuna girdiğini, bu eylemin de şikayete tabi olduğunu belirterek tarafların birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle takipsizlik kararı verdi.
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DARGIN OLDUĞU OĞLU YARDIMINA KOŞMUŞTU Bodrum?da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses?in yanına ilk giden isimlerden biri de ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen Ahmet Tatlıses olmuştu. Birbirleri hakkında sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, feci kaza sonrası barıştığı iddia edilmişti.
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"ARADAN BİR HAFTA GEÇMİŞ"
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Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir paylaşımı dikkat çekmişti. Önce alçılarının fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımında, "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne,? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkararak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" demişti.