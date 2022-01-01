Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir paylaşımı dikkat çekmişti. Önce alçılarının fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımında, "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne,? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkararak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" demişti.