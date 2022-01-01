Bedeninizi Baştan Yenileyen Mucizevi Besin

POSASI BİLE FAYDALI Balkabağının vücuda fayda gösterdiği bir diğer yeri ise posasıdır. Kilo vermede ve tokluk hissi oluşturmak açısından beslenme listenizde en ön sıralarda yer almalıdır. Bağırsakları haraketlendirmede yardımcı rol oynayan balkabağı, çocukların kabızlık problemlerinde püre ya da çorba şeklinde tüketilmesi önerilir.