Bedeninizi Baştan Yenileyen Mucizevi Besin
Sonbaharın gözdesi olan balkabağı besin değeri açısından faydaları saymakla bitmiyor.
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Sonbaharın gözdesi olan balkabağı besin değeri açısından faydaları saymakla bitmiyor. Bedeni baştan aşağı yenileyen şifa kaynağı bu besin mevsiminde tüketildiği takdirde kalbi koruyor. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineral sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Peki şifa kaynağı olan balkabağı nelere iyi geliyor?
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Mevsimlerin değişmesiyle hastalıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. Vücudumuz yeterli minaral, lif, postasyum, kalsiyum gibi birçok elementi alması gerekli. Tüm bu elementleri barındıran balkabağı ise vücudun şifa deposu olmaya aday.
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Balkabağı, Türk mutfaklarının en sık tercih edilen türü ise "kabak tatlısı"dır. Turuncu renğiyle adeta görsel bir şölen oluşturan balkabağı mutfaklara şenlik katıyor.
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Mevsiminin yaklaşmaya başlamasıyla, marketlerde, pazarlarda balkabağı kendini göstermeye başladı. Çekirdeğine kadar kullanılan bu meyve ise uzmanlar tarafından sıkça öneriliyor.
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VİTAMİN AÇISINDA BİR NUMARA Sofralarımızın balkabağıyla tanışma anı Osmanlı dönemine dayanmaktadır. İçerisinde bulundurduğu "beta karoten" sayesinde doğal ilaç olma özelliği gösteriyor.
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BALKABAĞININ FAYDALARI NELER? Bebekler için mama olma özelliği taşımaktan tutun keskin göz sağlığına kadar vücuda birçok faydası bulunmaktadır. A, B, E vitaminleri, çinko, fosfor, demir, sodyum açısından zengin balkabağı mikroplara karşı kalkan görevi görmekte.
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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR! İçerisinde vücudun ihtiyacı olan birçok besini bulundurmasının yanı sıra lif ve potasyum açısından zengin bu besin bazı hormonların dengelemesinde yardımcı olumaktadır.
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KURU CİLDİ YENİLİYOR! Her derde deva olan balkabağı, soğuk kış günlerinde kuruyan cilde de fayda sağlıyor. Cildin ışıltı ve nemlilik oranını geri kazandıran balkabağı, içerisinde bulundurduğu antioksidan mineralleri ve A vitamini sayesinde cildin soğuğa karşı dayanıklılığını artırır.
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POSASI BİLE FAYDALI Balkabağının vücuda fayda gösterdiği bir diğer yeri ise posasıdır. Kilo vermede ve tokluk hissi oluşturmak açısından beslenme listenizde en ön sıralarda yer almalıdır. Bağırsakları haraketlendirmede yardımcı rol oynayan balkabağı, çocukların kabızlık problemlerinde püre ya da çorba şeklinde tüketilmesi önerilir.
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KALP SAĞLIĞINI KORUYOR! Lif oranının yüksek olması balkabağını kalp sağlığını korumada birinci yapıyor. İçerisinde bulunan lif ise kolesterol sorunu yaşayanların sıklıkla başvurması gereken meyveler arasında yerini alıyor.
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KAN BASINCINI DENGELİYOR Düzenli tüketildiği taktirde kan basıncını dengelemektedir. İçerdiği demir, fosfor ve kalsiyum sayesinde kemiklerde oluşan doku bozuklukları ve kemik gelişimine katkı sağlamaktadır.
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ÇEKİRDEKLERİNİN FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR Birçok alanda kullandığımız bu mucizevi besin içerisinde bulundurduğu çekirdekleri de oldukça faydalı. Balkabağının içerisinde ki çekirdekler kurutulup tüketilmektir. Çinko, magnezyum açısından oldukça zengindir. Mesane sağlığına oldukça fayda sağlayan çekirdekler, uyku düzenini iyileştirir.
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Diyabet riskini azaltır ve vücutta bulunan parazitlerin atılmasını sağlar. Aynı zamanda saçların güçlenmesinde ve bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynar.